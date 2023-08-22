Цю помилку робить практично кожен: чи потрібно обрізати кінчики огірків при засолюванні

Маленька хитрість впливає на смак закуски

Зараз сезон огірків просто у розпалі, і кожна господиня дбає про те, щоб засолити чи замаринувати їх на зиму. У холодний зимовий день огірки стануть чудовою закускою до будь-якої страви.

Багато досвідчені кулінари сперечаються про те, чи варто відрізати кінчик огірка при засолюванні. Кожен наводить свої аргументи. Разом із Ukr.Media відповімо на це питання.

Чи потрібно відрізати кінчик огірка при засолюванні

Потрібно! Незважаючи на порушення цілісності овочів, його смак стане тільки кращим. Справа в тому, що через зріз у плоди проникає маринад і огірки стануть більш хрусткими та смачними.

Крім того, разом із кінчиками огірків відрізається весь бруд, який не вдалося змити під час підготовки до маринування. Тому такі огірки рідше бродять чи каламутніють.

Деякі кулінари залишають огірки цілком. Вони вважають, що з овочів через зріз вийде весь сік і вони стануть м’якими. Але в огірків насправді є така властивість — вони вбирають рідину, а не віддають.

Якщо банки стоятимуть довго, сенс залишати огірки не обрізаними. Так вони вберуть сік, а їхній смак стане насиченим. Але якщо ви плануєте вживати огірки найближчим часом, то для швидкого маринування варто обрізати їх.

Спробуйте цей лайфхак при маринуванні огірків за рецептом "Телеграфа". Смачного!