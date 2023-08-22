М’ясо вийде в сто разів смачніше: чим замінити яйце в клярі

Сім’я в будь-якому випадку ласуватиметься смачниною

Кляр — це те, що робить багато страв ще смачнішим. Ароматні відбивні — одна з найвідоміших страв з кляром. Ця страва у поєднанні з картопляним пюре – спогади з дитинства.

Всі звикли до того, що традиційний кляр готується з борошна, яйця, в деяких випадках до нього можна додати молоко, воду або кисломолочний продукт. Однак уявіть ситуацію, коли ви готуєте їжу, відкриваєте холодильник, а яйця зненацька закінчилися. Чим їх замінити, розповімо разом із "Главредом".

Чим замінити яйця у клярі

Якщо ви ставите питання, як можна приготувати відбивні без яєць, то поділимося простою хитрістю. Є один секретний інгредієнт, який врятує вас у складній ситуації та подарує нереальний смак вашій страві.

Оскільки яйця є навіть у майонезі, то приготувати відбивні можна з кляром без яєць на майонезі. Вам потрібно лише розвести майонез з невеликою кількістю води.

Кляр можна приготувати також на кефірі, молоці чи сметані. Але пам’ятайте – у цьому випадку вам не потрібно додавати воду.

Деякі кулінари готують кляр із крохмалем. Він може прибрати зайву воду і зробити кляр хрустким. Саме крохмаль допоможе вам також, якщо ви захочете приготувати кляр без яєць та борошна.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами приготування відбивних. Робіть так — і ваша страва вийде ідеальною.