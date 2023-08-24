Хитрості, які стануть у нагоді перед Горіховим Спасом: що робити, щоб нарізані яблука не темніли

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Яблука — дуже корисні та бюджетні фрукти, в яких багато вітамінів та необхідних мікроелементів. З яблук можна приготувати багато смачної випічки до Горіхового Спас.

Однак, яблуко може швидко змінити колір або навіть почорніти після нарізки. Що зробити, щоб фрукт швидко не темнів, розповімо разом із "РБК-Україна".

Причини потемніння яблук

Деякі ферменти в яблуках під впливом кисню окислюються — саме це і призводити до зміни кольору. Ці фрукти дуже швидко темніють у розрізаному вигляді при контакті з повітрям і щоб цього уникнути — потрібно зробити всього кілька дій.

Що зробити, щоб яблука не темніли

Один із самих робочих способів — замочити їх у підсоленій воді на 10 хвилин, потім вийняти та покласти в пакет. Але якщо ви хочете з’їсти яблуко, то добре вимийте.

Зберегти яблука можна, просто натерши фрукт лимоном. Якщо ви захочете позбавитися смаку лимона — промийте яблука перед вживанням.

Один із дієвих способів — просто скріпити нарізані скибочки яблука разом із гумкою. Тоді вони збережуть майже такий самий колір та твердість, та й фрукт після такого способу промивати не потрібно.

Мед — чудовий природний консервант, який зупиняє потемніння яблук. Просто розчиніть від 1 до 2 столових ложок меду на 1 склянці води кімнатної температури та в цьому розчині замочіть яблука на 1-5 хвилин.

Вам також допоможе звичайна вода. Поріжте яблука, перекладіть у посуд та залийте водою. Це допоможе на дуже короткочасний період "врятувати" фрукти від потемніння.

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