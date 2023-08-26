Ніколи так не робіть: помилки, які зіпсують будь-яку консервацію

Одна маленька помилка – і ваші закуски не варті до весни

Всі ми любимо поласувати взимку хрусткими огірками або яскравими помідорами, проте зимова консервація овочів чи фруктів – завжди копітка робота. Вона потребує певних навичок.

Іноді здається, що і перевірений рецепт, і простерилізували банки з кришками, а закрутка зіпсувалася або вистрілила. Щоб такого не сталося, разом із "Смачно новини" розповімо про найпоширеніші помилки при консервуванні.

Ці помилки зіпсують будь-яку консервацію

Використання пошкоджених овочів та фруктів. Відбирати їх потрібно ретельно – для консервації годяться лише свіжі, щільні, не перестиглі плоди без дефектів. Зрізана зіпсована частина овочів або фруктів може зіпсувати роботу та інші інгредієнти.

Крім стерилізації банок, їх слід оглянути на предмет сколів і тріщин, а також добре вимити. Стерилізувати їх потрібно в розігрітій до 130 градусів духовці близько 30 хвилин або поставити банки в каструлю з киплячою водою шийкою вниз на 15 хвилин.

Консервацію можуть зіпсувати також неякісні кришки. Якщо кришки лежать понад пів року, гумка всередині може втратити еластичність. Також перед роботою прокип’ятіть кришки протягом 3-5 хвилин.

Консервація може вибухнути, якщо кришку недостатньо закрутили або трохи перестаралися в цьому. Також герметичності не буде, якщо на кришці немає спеціального гумового кільця.

Йодована сіль із великим вмістом йоду може призвести до потемніння продуктів консервування. Для консервації все ж таки краще використовувати звичайну.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Так ви будете впевнені у своїх заготівлях