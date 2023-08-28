Хитрості, які вам знадобляться: як краще посушити волоські горіхи

Поради, які стануть вам у пригоді перед Горіховим Спасом

Завтра, 20 серпня, в Україні відзначається важлива дата у календарі церковних свят – Горіховий Спас. Це свято отримало таку назву через дозрівання різних видів горіхів. Традиційно сім’ї збираються за одним столом і ласують частуваннями: готують печиво з волоськими горіхами або випічку з горіховою начинкою.

Однак після збирання горіхів їх слід висушити. Як це зробити, розповімо разом із "Главредом".

Як правильно сушити волоські горіхи в духовці

Для початку уважно переберіть усі горіхи та відберіть найбільш дозрілі. За потреби очистьте з плодів бруд або залишки шкірки.

Найбільш відповідні для сушіння горіхи викладіть на лист і помістіть у духовку. Духовку увімкніть на 45°С, проте дверцята духової шафи тримайте трохи відкриті для припливу свіжого повітря. Через деякий час збільште температуру приблизно до 70°С.

Волоські горіхи повинні знаходитися в духовці 2-3 години. Через вказаний час дістаньте їх та залиште на повітрі до повного остигання.

Як сушити волоські горіхи без духовки

У вас немає доступу до духовки та потрібно терміново просушити горіхи? Нічого страшного – плоди можна висушити в домашніх умовах.

Для початку з горіхів видаліть шкаралупу: розколіть їх, дістаньте ядра та очистьте від перетинок. Після цього розкладіть їх на решітці та поставте в місці, куди потрапляють промені сонця. Для просихання плодів горіхів у такий спосіб необхідно 2-3 дні.

Приготуйте з горіхами пляцок за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!