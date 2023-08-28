Не доведеться чекати годинами: як швидко і без зусиль зварити буряк

Ви суттєво скоротите час приготування

Буряк — улюблений багатьма продукт і важливий інгредієнт багатьох страв. Однак багато кулінарів не дуже люблять з нею "зв’язуватися" через довгий час приготування.

Разом з "РБК-Україна" розповімо про хитрощі, які можна використовувати для приготування буряків. Так ви суттєво заощадите час для приготування їжі.

Як швидко зварити буряк

За допомогою мікрохвильової печі. Овочі помийте і повністю, разом зі шкіркою і хвостиком помістіть у простий пакет або харчову плівку, зав’яжіть. Відправте в мікрохвильову піч на 10 хвилин (якщо буряк не великий) або на 20 хвилин (якщо овоч великий) при максимальній потужності.

Для другого способу вам також знадобиться мікрохвильова піч. Помийте, почистьте і розріжте буряки на часточки, помістіть і зав’яжіть пакет. Зробіть у ньому невеликі дірочки (можна ножем чи вилкою) — з них має виходити пара. Відправте овоч у мікрохвильову піч на 7-15 хвилин.

Використовуйте духовку. Чистий овоч загорніть у фольгу і відправте на лист на 40-50 хвилин в духовку, розігріту до 180-200 градусів. Молодому буряку знадобиться лише півгодини.

Для четвертого способу вам знадобиться плита. Чисті буряки покладіть у каструлю у воду, доведену до кипіння, і залиште на 40 хвилин на великому вогні. Щоб температура води була ще вищою, можна додати 2-3 столові ложки олії. Після цього буряк слід потримати у холодній воді, щоб зварений овоч можна було легше очищати.

З готовим буряком приготуйте закуску з лавашем за рецептом "Телеграфа". Смачного!