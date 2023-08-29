Більше не впаде ні сльозинки: як нарізати цибулю та не заплакати

Ці лайфхаки допоможуть вам на кухні

Цибуля – один із найпоширеніших продуктів. У цибулі специфічний смак, тому її додають практично в кожну страву для гостроти та пікантності.

Але при чищенні та нарізці цибулі очі починають сильно сльозитися. Це до вподоби далеко не кожному. Тому разом із "ТСН" розповімо, як уникнути сліз під час нарізки цибулі.

Чому під час нарізки цибулі сльозяться очі

Річ у тому, що в цибулі містяться молекули сульфонової кислоти та білок. Поєднуючись, ці дві речовини утворюють сльозогінний газ під назвою лакриматор. Коли ви ріжете цибулю, лакриматор вивільняється у вигляді газу та потрапляє на слизову оболонку очей.

Як не плакати під час нарізки цибулі

Охолодіть цибулю перед приготуванням. Покладіть в морозильну камеру або холодильник на 20 хвилин. Якщо у вас немає часу, обполіскуйте цибулю холодною водою.

Змочуйте лезо ножа у воді. Це допоможе зменшити виділення газу, але нарізати цибулю доведеться поруч із мискою з водою чи краном.

Надягніть щільні окуляри та дихайте тільки ротом. Це захистить очі від газу.

Поставте поруч з обробною дошкою воскову свічку. Гарячий віск нейтралізуватиме газ.

Та ж дія у лимонного соку. Просто паралельно ріжте лимон або проводьте ножем по лимонній м’якоті.

Жуйте жуйку під час нарізки цибулі. Деякі стверджують, що це допомагає нейтралізувати дію сльозогінного газу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху цибулі на кухні. Готуйте із задоволенням!