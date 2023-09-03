Швидко та без бризок: як акуратно почистити гранат

Пару рухів руки – і гранат почищений!

Гранат – корисний продукт для зміцнення імунітету. Його зерна зміцнюють здоров’я, нервову систему та нормалізують тиск. Єдиний недолік цього суперкорисного фрукта – тверда шкірка, яку важко чистити.

Кожен із нас хоча б раз стикався з такою ситуацією: чистиш гранат, а його зерна вилітають із рук разом із соком. В результаті більшість соку витікає, а кухня залишається брудною. Якщо не хочеться відмивати всі поверхні, разом the Lime радимо спробувати один лайфхак.

Як швидко та акуратно почистити гранат

Для початку помийте фрукт і за допомогою ножа зробіть надрізи на шкірці. Намагайтеся не зачепити зернятка, щоб не втратити сік.

Далі опустіть гранат у глибоку місткість із холодною водою. Залишіть фрукт у воді на 10-15 хвилин — наповнений рідиною, він буде легше чиститись.

Опустіть руки у воду і почніть ділити гранат на частини — у вас повинні вийти окремі шматочки. Не виймаючи фрукт із води, очистьте частинки фрукта від плівки та звільніть зерна. Але не виймайте зерна відразу після чищення із води. Краще залишити їх на 2-3 хвилини – за цей час все зайве (білі плівки та шкірка) випливе на поверхню води, а зернятка гранату опустяться на дно.

Через вказаний час приберіть сміття та злийте воду. Повторно промийте зерно та перемістіть його у чисту тарілку.

Очищений гранат можна використовувати у приготуванні неймовірного салату за рецептом "Телеграфа". Смачного!