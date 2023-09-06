Про ці нюанси мало хто знає: чому вибухають банки з консервацією і чи можна їх врятувати

Робіть так — і ваші банки будуть цілими до наступного сезону

Консервація — це чудовий спосіб зберегти смак улюблених овочів на зиму. У цій справі важливо все – від правильно вибраних продуктів до банок та кришок.

Часто так буває, що і правильний рецепт, і банки стерилізовані, а кришки зірвало. Маринад або розсіл стають каламутними, а овочі м’якими та з різким запахом. Разом з Shuba розповімо, чому це відбувається і чи можна в цьому випадку врятувати консервацію

Чому банки здуваються

Через зіпсованих або гнилих овочів. У них є бактерії, які спричиняють бродіння. Щоб цього не сталося, слід мити та овочі, і додаткові продукти – кріп, листя смородини, хрін, часник.

Погано вимиті та простерилізовані банки з кришками — це одна з помилок у консервації. На банку не повинно бути ніяких тріщин і надколів — інакше повітря проходитиме всередину банки, і консервація може вибухнути.

Порушення правил зберігання консервації. Після остигання банок під ковдрою їх потрібно перенести у прохолодне без яскравого світла місце та перевіряти їх стан кожні 2-3 дні.

Як врятувати консервацію, якщо банка вибухнула

Більшість кулінарів робити це категорично не рекомендують, особливо якщо зіпсована банка виявлена не одразу. Також не рекомендується вживати продукти з банки, що вибухнула, особливо якщо ви виявили це не відразу.

Однак якщо ви хочете врятувати консервацію, дістаньте улюблені огірки та помідори, помийте їх, залиште не зіпсовані. Потім зробіть новий маринад, стерилізуйте банки та знову закатайте.

Врахуйте, що цей спосіб не дає 100% гарантії, але якщо ви зробите все правильно, повторно консервацію можна зберегти. Однак запам’ятайте, що цей спосіб не підійде для овочевих асорті, рибних консервів та грибів.

Раніше "Телеграф" розповідав як правильно вибирати кришки для консервації. Так ваші банки простоять скільки потрібно.