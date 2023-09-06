Хитрий кулінарний лайфхак: як посмажити баклажани за допомогою однієї ложки олії

Одна хитрість призведе до неймовірного результату

Баклажани — це дуже смачна і апетитна страва, перед якою складно встояти. Їх можна готувати на грилі, запікати в духовці, робити на їх основі соуси до м’яса та риби, готувати крем-суп та смачно маринувати, ми із задоволенням ласуємо навіть звичайними смаженими баклажанами. У цій страві є один значний недолік: овоч занадто активно вбирає олію.

В результаті корисні баклажани виходять занадто жирними, що не дуже добре впливає на здоров’я та фігуру. Як при приготуванні страви витратити лише одну ложку олії, розкажемо разом із "Коліжанкою".

Як посмажити баклажани за допомогою всього однієї ложки олії

Підготуйте овочі до приготування: помийте, почистіть і наріжте баклажани однаковими кружальцями. Залишіть їх у солоній воді на чверть години в ємності, що підходить для мікрохвильової печі.

Після цього терміну зливаємо майже всю воду, залишивши на дні посуду буквально пару ложок. Відправляємо підготовлені баклажани в мікрохвильову піч на потужності 800 Вт і готуємо чотири хвилини.

Якщо за вказаний час при термічній обробці виділилася вода, її необхідно злити. Потім додаємо до баклажанів одну ложку рафінованої олії, перемішуємо і починаємо їх обсмажування.

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