Вийдуть не гірші за м’ясні: хитрощі приготування овочевих котлет

Близькі ніколи не здогадаються, з чого ваші биточки

Соковиті котлети люблять усі. Готуються вони досить просто з будь-якого м’яса.

Зараз, у сезон овочів, дуже хочеться урізноманітнити меню і побалувати себе та близьких овочевими котлетами. Як зробити їх ідеальними та смачними, розповімо разом з Ukr.Media.

Інгредієнти, які покращать смак овочевих котлет та зроблять їх корисними

Яйця потрібні не лише для приготування м’ясних, а й овочевих котлет. Щоб вони вийшли повітряними, спробуйте відокремити білок від жовтка, збити та додати окремо у миску з іншими інгредієнтами.

Тертий сир – це ще один спосіб поєднати всі інгредієнти у котлетах. Тут підійдуть різні продукти — як сир з нейтральним смаком, так і з "виразним" (наприклад, чедер або пармезан).

У приготуванні овочевих котлет зазвичай використовуються соковиті плоди. Як наслідок – тісто виходить рідким. Ви забудете про цю проблему, якщо для загусання використовуватимете борошно або манну крупу.

Додайте в котлети зелень. Завдяки "яскравим" травам (наприклад, петрушка, кінза або інші прянощі на ваш смак), вам вдасться зробити овочеві котлети більш пікантними.

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