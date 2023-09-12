Допоможе банан: як зробити м’яким кам’яний авокадо

Вам знадобляться прості засоби

Авокадо — це відмінний інгредієнт для найнезвичайніших і найрізноманітніших страв ! Це справжня криниця вітамінів і мікроелементів, вона допомагає нам почуватися здоровими та енергійними Все, що необхідно – вибрати стиглий продукт.

Однак трапляються випадки, коли в магазині потрапило тверде авокадо. Разом із "Важно знать" розповімо, як зробити його м’яким за допомогою підручних засобів.

Як розм’якшити авокадо

Якщо стигле авокадо потрібно вам не терміново, то вам допоможе банан. Просто залиште на ніч ці продукти поряд. Річ у тому, що банани виділяють етилен, газ, який сприяє дозріванню фруктів. У це складно повірити, але вранці авокадо стане стиглим та м’яким.

Якщо часу на очікування немає, вам допоможе мікрохвильова піч і вилка. Просто кілька разів проколіть авокадо вилкою і помістіть його в мікрохвильову піч на 30 секунд. Щоб досягти ідеальної м’якості, але уникнути перегріву, перевіряй авокадо кожні 10 секунд.

Якщо у вас є трохи більше часу, скористайтесь духовкою. Оберніть авокадо у фольгу і відправте його в розігріту духовку на 10 хвилин за температури 90 градусів. Безумовно, цей спосіб більш час витратний, але результат того вартий. Ваше авокадо стане м’яким, а його смак збережеться.

Зі стиглого авокадо рекомендуємо приготувати дієтичну пасту за рецептом "Телеграфа". Смачного!