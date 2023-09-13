Так готують у улюбленій кав’ярні: як правильно варити каву в турці

Це один із найдавніших способів готувати напій

Ми звикли починати ранок із філіжанки кави. Для ароматного напою не обов’язково відвідувати улюблену кав’ярню – його можна зварити і вдома.

Разом з "УНІАН" розповімо про всі секрети бариста. Ви навчитеся варити ідеальну каву.

Що потрібно для приготування ідеальної кави

Вам знадобиться турка. Звичайно, вона коштує недешево, але хороша кава цього вартує. Для варіння кави краще вибрати мідну турку з вузьким шийкою.

Кава для приготування в турці має бути найдрібнішого помелу і по консистенції нагадувати пудру. Співвідношення кави та води має бути 1:10, тобто в турку обсягом 200 мл потрібно взяти 20 г кави.

Хитрощі смачної кави

Найбільш ароматний напій вийде зі свіжозмелених зерен. Для цього обсмажені зерна потрібно перемолоти в кавомолці безпосередньо перед варінням.

Після приготування кави додайте кілька крапель крижаної води. Завдяки цій хитрості осад упаде швидше.

Заберіть і знову поверніть турку 2-3 рази на плиту, щоб кава кілька разів прокипіла. Так смак напою буде більш насиченим.

Чашку для кави попередньо нагрійте або обдайте окропом. Це необхідно, щоб напій зберіг аромат.

Покроковий спосіб приготування кави

Каву всипте в турку і влийте холодну бутильовану воду так, щоб вона була не вищою за початок шийки турки. Поставте на середній вогонь, за хвилину перемішайте.

Коли почне підніматися пінка, зніміть турку з вогню та розлийте каву по чашках. Кілька хвилин зачекайте — кава має настоятися, а гуща опуститись на дно. Після цього у напій за бажанням додайте в напій інші інгредієнти.

Рекомендуємо приготувати каву з какао та корицею за рецептом "Телеграфа". Такий напій зранку збадьорить, а ввечері розслабить.