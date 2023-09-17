У Новий рік з кавуном: як зберегти ягоду до зими

Здивуйте гостей смачною!

Сезон улюблених кавунів короткий. Тільки серпень і початок вересня – нарізати його скибочками. А хочете здивувати близьких та рідних соковитими та солодкими кавунами на новорічні свята, куплені влітку чи на початку осені?

Разом з Рixelinform розповімо, як зберегти смачну ягоду до самих морозів. На смак можна буде з упевненістю сказати, що вони справді були придбані у "золотий сезон" для баштанних культур.

Як зберегти кавун до новорічних свят

Може здатися, що це неможливо. Але з правильно обраною методикою зберегти кавун до Нового року не складе великих труднощів. Потрібно лише забезпечити плоду відповідні умови зберігання.

Виберіть досить великий кавун вагою щонайменше 4-5 кг. Важливо, щоб він був свіжим – такий кавун матиме суху плодоніжку.

Потім візьміть ящик для зберігання овочів та фруктів та заповніть наполовину сухим піском. Всередину помістіть кавун так, щоб плодоніжка опинилась у піску. Після цього додаємо пісок таким чином, щоб кавун повністю зник.

До речі, температура має бути в приміщенні не більше 8 градусів. Ваш кавун збережеться до новорічних свят, а ви здивуєте своїх близьких та друзів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити кавун на натуральність. Для цього вам не знадобляться спеціальні засоби.