Пару помахів руки — і на оселедці жодної кісточки: як швидко почистити рибу
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Вам знадобиться лише три предмети
Слабосолоний оселедець — один з основних продуктів на наших столах. Ми любимо поласувати цією рибкою разом з картопляним пюре, або ж приготувати з оселедця улюблену "Шубу".
Чистка оселедця може стати ще тією морокою. Але якщо знати всі секрети цього процесу, можна значно спростити його. Як просто і швидко очистити оселедець, поділимося разом із Life.
Як швидко почистити оселедець
Щоб швидко почистити рибу, вам знадобляться:
- власне, сам оселедець;
- ніж із гострим тонким лезом;
- дошка для нарізування;
- целофановий чи паперовий пакет.
Візьміть дошку для нарізки продуктів і надягніть на неї целофановий або паперовий пакет. Ця хитрість урятує вас від довгого відмивання дошки після обробки оселедця.
Відріжте рибі голову, зробіть розріз уздовж живота і позбавтеся нутрощів. Після цього ретельно промийте оселедець під прохолодною проточною водою, зніміть пакет з дошки та викиньте.
Вказівним пальцем підчепіть хребет і ребра таким чином, щоб під ним опинилися два-три ребра. Великим пальцем притисніть зверху хребет і повністю витягніть його з оселедця. Залишки хребта біля хвоста оселедця відріжте гострим ножем. Вам залишиться лише розділити отримане рибне філе на шматочки потрібного розміру.
Спробуйте приготувати незвичайний рулет із лаваша з оселедцем за рецептом "Телеграфа". Близькі спочатку здивуються, але з’їдять до останньої крихти!