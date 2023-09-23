Пару помахів руки — і на оселедці жодної кісточки: як швидко почистити рибу

Вам знадобиться лише три предмети

Слабосолоний оселедець — один з основних продуктів на наших столах. Ми любимо поласувати цією рибкою разом з картопляним пюре, або ж приготувати з оселедця улюблену "Шубу".

Чистка оселедця може стати ще тією морокою. Але якщо знати всі секрети цього процесу, можна значно спростити його. Як просто і швидко очистити оселедець, поділимося разом із Life.

Як швидко почистити оселедець

Щоб швидко почистити рибу, вам знадобляться:

власне, сам оселедець;

ніж із гострим тонким лезом;

дошка для нарізування;

целофановий чи паперовий пакет.

Візьміть дошку для нарізки продуктів і надягніть на неї целофановий або паперовий пакет. Ця хитрість урятує вас від довгого відмивання дошки після обробки оселедця.

Відріжте рибі голову, зробіть розріз уздовж живота і позбавтеся нутрощів. Після цього ретельно промийте оселедець під прохолодною проточною водою, зніміть пакет з дошки та викиньте.

Вказівним пальцем підчепіть хребет і ребра таким чином, щоб під ним опинилися два-три ребра. Великим пальцем притисніть зверху хребет і повністю витягніть його з оселедця. Залишки хребта біля хвоста оселедця відріжте гострим ножем. Вам залишиться лише розділити отримане рибне філе на шматочки потрібного розміру.

Спробуйте приготувати незвичайний рулет із лаваша з оселедцем за рецептом "Телеграфа". Близькі спочатку здивуються, але з’їдять до останньої крихти!