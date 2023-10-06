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Зможете йти працювати в кав’ярню: з цими секретами розчинна кава вийде фантастичною

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніхто не відрізнить вашу розчинну каву від свіжозмеленої
Ніхто не відрізнить вашу розчинну каву від свіжозмеленої. Фото agronews.ua

Справжня насолода щоранку

На відміну від меленої кави, розчинний напій має менш різноманітний відтінок смаків. Однак багато хто з нас, поспішаючи вранці на роботу або в пошуках напою, що бадьорить, п’ють розчинний кавовий напій.

Однак із секретами Ukr.Media ми зможемо приготувати шикарну розчинну каву. З цими хитрощами вашій каві дивуватимуться навіть знайомі бариста.

Як приготувати смачну розчинну каву

Основна помилка багатьох любителів кави полягає у використанні окропу. Найвища температура погано впливає на смак і аромат розчинної кави.

Для приготування смачного вам знадобиться холодна вода. Необхідну кількість кави відправте в чашку та додайте невелику кількість холодної води.

Поки гранули розчинної кави розчиняються у холодній воді, нагрійте, але не доводьте до кипіння воду в чайнику. Ідеальна температура для заварювання розчинної кави становить приблизно 90 градусів за Цельсієм.

Після того як вода в чайнику досягла бажаної температури, акуратно залийте її в чашку з розчинною кавою. Насолоджуйтесь смачним і ароматним напоєм, що мало чим відрізняється на смак і аромат від справжньої кави.

"Телеграф" також розповідав, як покращити смак розчинної кави. Ви будете насолоджуватися бадьорим напоєм.

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