Зможете йти працювати в кав’ярню: з цими секретами розчинна кава вийде фантастичною

Справжня насолода щоранку

На відміну від меленої кави, розчинний напій має менш різноманітний відтінок смаків. Однак багато хто з нас, поспішаючи вранці на роботу або в пошуках напою, що бадьорить, п’ють розчинний кавовий напій.

Однак із секретами Ukr.Media ми зможемо приготувати шикарну розчинну каву. З цими хитрощами вашій каві дивуватимуться навіть знайомі бариста.

Як приготувати смачну розчинну каву

Основна помилка багатьох любителів кави полягає у використанні окропу. Найвища температура погано впливає на смак і аромат розчинної кави.

Для приготування смачного вам знадобиться холодна вода. Необхідну кількість кави відправте в чашку та додайте невелику кількість холодної води.

Поки гранули розчинної кави розчиняються у холодній воді, нагрійте, але не доводьте до кипіння воду в чайнику. Ідеальна температура для заварювання розчинної кави становить приблизно 90 градусів за Цельсієм.

Після того як вода в чайнику досягла бажаної температури, акуратно залийте її в чашку з розчинною кавою. Насолоджуйтесь смачним і ароматним напоєм, що мало чим відрізняється на смак і аромат від справжньої кави.

"Телеграф" також розповідав, як покращити смак розчинної кави. Ви будете насолоджуватися бадьорим напоєм.