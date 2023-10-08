Як намастити мерзле вершкове масло: допоможе один простий предмет, що є на кожній кухні
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Ніщо не дратує так сильно, як замерзле масло, коли хочеться бутерброд
Ми розповідали, як правильно обирати хліб. Тепер ділимось лайфхаком, який може значно спростити вам життя, якщо ви полюбляєте бутерброди з маслом.
Часто трапляється, що масло забули розморозити або щойно принесли з магазину. В такому випадку доведеться трохи помучитися. На Pixelinform розповіли про один хитрий спосіб, який дозволить впоратися з цим завданням дуже швидко.
Можна скористатися мікрохвильовою піччю, але тут треба "втрапити". Річ у тім, що треба спіймати момент, коли масло розморозиться, але не розтане. Тому, залежно від потужності вашої мікрохвильовки, цей час може бути різним.
Інструмент, який є на кожній кухні
Щоб зробити тоненький шматочок масла, який швидко розтане, знадобиться звичайнісінька овочечистка. З її допомогою можна нарізати навіть масло, яке тільки-но дістали з морозилки.
Якщо ж у вас немає і овочечистки, то є ще один спосіб. Можна натерти брусок на велику тертку, а отриманою вершковою стружкою посипати скибку хліба.
Брати звичайний ніж не варто — ним буде складно зрізати тоненький шматочок. Також ми розповідали, як заморозити на зиму баклажани.