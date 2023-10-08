Як намастити мерзле вершкове масло: допоможе один простий предмет, що є на кожній кухні

Ніщо не дратує так сильно, як замерзле масло, коли хочеться бутерброд

Ми розповідали, як правильно обирати хліб. Тепер ділимось лайфхаком, який може значно спростити вам життя, якщо ви полюбляєте бутерброди з маслом.

Часто трапляється, що масло забули розморозити або щойно принесли з магазину. В такому випадку доведеться трохи помучитися. На Pixelinform розповіли про один хитрий спосіб, який дозволить впоратися з цим завданням дуже швидко.

Можна скористатися мікрохвильовою піччю, але тут треба "втрапити". Річ у тім, що треба спіймати момент, коли масло розморозиться, але не розтане. Тому, залежно від потужності вашої мікрохвильовки, цей час може бути різним.

Інструмент, який є на кожній кухні

Щоб зробити тоненький шматочок масла, який швидко розтане, знадобиться звичайнісінька овочечистка. З її допомогою можна нарізати навіть масло, яке тільки-но дістали з морозилки.

Якщо ж у вас немає і овочечистки, то є ще один спосіб. Можна натерти брусок на велику тертку, а отриманою вершковою стружкою посипати скибку хліба.

Брати звичайний ніж не варто — ним буде складно зрізати тоненький шматочок. Також ми розповідали, як заморозити на зиму баклажани.