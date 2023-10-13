Просто полийте ковбасу окропом і здивуйтеся результату

Позбавтеся проблеми одним рухом руки

Хто ж не любить поласувати ковбаскою? З нею швидко виходять смачні бутерброди до ароматної кави на сніданок.

Але іноді процес чищення ковбаси, особливо сирокопченої, потребує багато часу та зусиль. Однак, цю проблему можна вирішити досить просто. Разом із "ТСН" поділимося лайфхаками, за допомогою яких можна зняти шкірку із сирокопченої ковбаси за лічені хвилини.

Як легко очистити ковбасу від оболонки

Шкірка із сирокопченої ковбаси легко зніметься, якщо облити її кінець окропом. Однак після цього не слід одразу відрізати краї оболонки. Щоб продовжити термін придатності продукту, варто відрізати шматочок ковбаси, натягнути захисну оболонку на кілька сантиметрів та закріпити краї.

Чи потрібно кілька шматочків ковбаси на бутерброд? В цьому випадку простіше відрізати з оболонкою, а потім її просто зняти.

Що робити, якщо шкірку потрібно очистити відразу повністю

Сардельки чи сосиски краще відправити на 1 хвилину під холодну проточну воду. А ось ковбасу можна потримати над гарячою парою — тоді шкірка зніметься без особливих зусиль.

Сиров’ялену ковбасу покладіть у морозильну камеру на півгодини. Через цей час оболонка відійде дуже швидко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати ковбасу "без хімії". Ці хитрощі вам знадобляться!