Жодної "гуми" на тарілці: як зварити соковите куряче філе

Ніколи ще філе не виходило так смачно

Куряче філе — один із найпопулярніших і найуживаніших видів м’яса серед українців, його їдять практично завжди й скрізь. Адже філе можна відварити та подати з улюбленим салатом, а можна приготувати з філе курки фантастичну вечерю нашвидкуруч.

Однак філе досить легко зіпсувати під час його варіння та м’ясо може стати сухим та прісним. Разом із "Главредом" розповімо, як правильно готувати куряче філе, щоб не отримати на тарілці "гумовий чобіт".

Як варити філе, щоб воно вийшло соковитим

Куряче філе можна відварити цілком. Для цього потрібно поділити грудку на частини та промити під проточною водою.

У нагріту до 75 градусів воду потрібно опустити м’ясо, додати туди улюблені спеції, лавровий лист та цибулину, довести до кипіння та зменшити вогонь. Після потрібно почекати близько 20 хвилин – і філе готове.

Філе курки також можна відварити шматочками. Для цього необхідно м’ясо помити та нарізати на довільні шматочки.

Воду потрібно довести до кипіння, посолити та додати туди куряче філе. Варто почекати 10-15 хвилин – і ви отримаєте соковите філе.

А ще можна приготувати куряче філе в гірчиці за рецептом "Телеграфа". Нагодуйте близьких простою, але ситною стравою.