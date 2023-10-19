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Філе буде ніжним і соковитим: всього одна чайна ложка цього продукту — і ви не впізнаєте смак курки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Курка не набуде лимонного смаку, але залишиться соковитою
Курка не набуде лимонного смаку, але залишиться соковитою. Фото Сегодня

Цей продукт є на кожній кухні

Ми розповідали, як зварити курятину на бульйон. Тепер ділимось способом, який допоможе приготувати соковите і ніжне м’ясо навіть з курячої грудинки.

Куряче філе — дуже дієтичне м’ясо, однак його смак залишає бажати кращого. Річ у тім, що ця частина курячої тушки дуже суха. На ProstoWay розповіли, як зробити її соковитою.

І так суха курятина в процесі варіння може стати особливо жорсткою, якщо її неправильно розморозити чи переварити. Окрім врахування цих помилок, є один простий трюк, який допоможе виправити ситуацію. Ц воду, де вариться філе, слід додати один інгредієнт. З ним значно підвищаться шанси отримати смачніше філе.

Це зовсім не складно — у воду, в якій буде варитися курка, слід додати лимонний сік. Достатньо буде однієї чайної ложки. І в цій рідині слід відварити куряче філе.

Лимонний сік зробить м’ясо м’яким. Не переживайте за лимонний смак — його не буде, лише соковита й ніжна курочка.

Спробуйте — і будете варити тільки так. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати млинці.

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#М'ясо #Курятина #Куряче філе #Філе #Лайфхак