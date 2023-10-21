Хитрий трюк: як зварити манку, щоб не було жодної грудочки

Чудовий спосіб приготування каші

Ми розповідали, як смачно приготувати розчипчасту гречку. Тепер ділимось рецептом справді гарної манки. Багато хто пам’ятає з дитинства несмачну кашу, з комочками.

Та є спосіб, який допоможе приготувати її гладенькою та однорідною, навіть блендер використовувати не доведеться. Зварити кашу без грудок дуже просто. Як це зробити, розповіли на Pixelinform.

Перш за все, при приготуванні манки потрібно дотримуватися пропорцій. На 120 мл молока ідеально витрачається 1 столова ложка крупи, в жодному випадку не більше. Якщо любите рідку манку, крупи потрібно ще менше.

Оптимальна жирність молока для каші — 2,5 %. Більший відсоток не потрібно.

Варити кашу потрібно обов’язково у каструлі з товстим дном. Ще один важливий момент — не потрібно доводити молоко до кипіння. Можна трохи рвніше починати додавати манку, а потім лише готувати на слабкому вогні.

Крупу в молоко додають тонкою цівкою, постійно помішуючи. Робити це зручніше вінчиком або виделкою.

Також не обов’язково додавати у манку багато цукру. На 350-400 мілілітрів молока вистачить однієї столової ложки. Можна додати дрібку солі — це посилить смак.

В кінці, коли каша уже готова, вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло. Після цього кашу слід залишити під кришкою на 5-10 хвилин.

Така манка буде дуже красивою, ароматною та однорідною. Також ми розповідали про цікавий спосіб приготування курячої грудки.