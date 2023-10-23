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Філе буде неймовірно соковитим: вам допоможе один інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви здивуєтеся, як це просто
Ви здивуєтеся, як це просто. Фото ukr.media

Жодної "гуми" на тарілці!

Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом із масою переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість найрізноманітніших страв.

Філе курки також є популярним інгредієнтом різних салатів, проте тут є один неприємний аспект. Часто м’ясо виходить сухим, жувати і ковтати його складно, та й насолоди від смаку немає. Але є один секрет, який допоможе вам отримати соковите куряче філе. Разом із ProstoWay поділимося ним.

Як приготувати куряче філе, щоб воно не було сухим

У процесі варіння куряче філе може стати жорстким через неправильно розморожене м’ясо або довгий час приготування. Виправити ситуацію можна за допомогою одного інгредієнта – тоді ви отримаєте соковите та м’яке філе.

Візьміть каструлю достатнього обсягу, щоб м’ясо було повністю занурене у воду. Налийте воду, додайте чайну ложку лимонного соку, доведіть до кипіння, додайте філе куряче і відваріть його.

Всього одна ложка лимонного соку допоможе покращити м’якість курячого м’яса – філе вийде дуже соковитим та ніжним. За лимонний смак м’яса можете не хвилюватися – ви його взагалі не відчуєте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти соковитість курячого філе за допомогою фольги. М’ясо вийде м’яким та з неймовірним смаком.

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#Філе #Лайфхак