Поліпшити смак звичайної гречки можна за допомогою однієї хитрощі

Спробуйте — і готуватимете тільки так

Один із найкорисніших і найцінніших продуктів – гречка. Це відмінний інгредієнт для незвичайних котлет, ми також любимо їсти гречку як гарнір до рибних та м’ясних страв.

Однак не завжди гречана каша виходить розсипчастою та смачною. Досвідчені кулінари при варінні гречки використовують один хитрий лайфхак, і ми з "Важно знать" розповімо, який.

Як приготувати ідеальну гречку

Не всі про це знають, але деякі кулінари обсмажують гречану крупу перед її варінням. Це надає майбутній каші розсипчастості, неповторних горіхових ноток і неймовірного запаху.

Як обсмажувати гречану крупу перед варінням

Перед обсмажуванням обов’язково промийте гречку під проточною водою, потім дай крупі повністю висохнути. Суху гречку висипте на розігріту сковороду одним шаром і обсмажте періодично помішуючи. Коли крупа потемніє і з’явиться характерний аромат, її можна знімати з вогню.

За бажання гречку можна обсмажувати не лише на сухій сковороді. Ви можете додати крапельку вершкового або соняшникової олії — це буде дуже доречним. Саме вершкове масло забезпечить згодом гречаної каші цей неповторний горіховий присмак.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити гречану кашу. Ви приготуєте ідеальний гарнір.