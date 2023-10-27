Шкаралупа злетить миттєво: просто додайте при варінні яєць один дешевий продукт

Готуйте швидко та із задоволенням

Варені яйця – це смачний та корисний продукт, який підходить для сніданку, обіду чи перекушування. Їх варять у кожному будинку на сніданок, обід чи вечерю, додають у різноманітні салати та інші страви.

Кожен кулінар хоче якось заощадити час на кухні під час приготування страв. Це стосується і чищення яєць, адже іноді чистити їх – суцільна морока. Шкаралупа може зніматися разом із білком, а білок може потекти чи покришитися. Разом з "Главредом" розповімо про один спосіб, який дозволить почистити яйця швидко — вам потрібно лише додати при їх варінні у воду один копійчаний продукт.

Що додати у воду при варінні яєць, щоб вони почистилися швидко

Досвідчені кулінари додають господині при варінні яєць додають у воду сіль. Саме цей продукт полегшує процес чищення яєць.

Однак не додавайте сіль відразу в холодну воду – краще це зробити за кілька хвилин, коли вода стане гарячою. Тоді сіль добре розчиниться і залишиться на дні каструлі.

Щоб процес очищення зайняв у вас мінімум часу, і яйце залишилося красивим і гладеньким, потрібно все зробити правильно. Після варіння повністю злийте гарячу воду. Яйця трохи побийте об стінки каструлі, щоб розколоти саму шкаралупу. Після цього залийте їх холодною водою. Через кілька хвилин можете починати чистити яйця — шкаралупа сама злітатиме.

Варені та швидко очищені яйця додайте в салат за рецептом "Телеграфа". Такий салат можна і на святковий стіл подавати.