Два інгредієнти – і тушкована капуста буде ідеальною: хто її спробує, попросить рецепт
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Це неймовірно просто
Тушкована капуста — це чудовий варіант ситної страви на вашому столі. Перед її смаком та ароматом навряд чи хтось встоїть.
Традиційна страва готується власне з самої капусти з додаванням солі, перцю, щіпки цукру та засмажки з цибулі, моркви та томатної пасти. Today розповідає, що можна додати у страву, щоб суттєво покращити її смак. Страва вийде настільки смачною, що всі гості попросять рецепт.
Як покращити смак тушкованої капусти
Поліпшити смак тушкованої капусти здатне борошно – без неї страва вийде рідкісною та з неприємною кислинкою. На кілограм продукту достатньо однієї їдальні ложки.
Досвідчені кулінари додають муку|борошно|, попередньо обсмаживши її на сухій сковороді. Додавати його можна безпосередньо при приготуванні засмаження. Під час приготування слід стежити, щоб не утворилися грудочки й овочі не пригоріли.
Борошно прибирає зі страви рідкість і зайву кислинку, що є у багатьох сортах капусти. Смак страви стає ніжнішим і яскравіше вираженим.
Також до тушкованої капусти слід додати коріандр — природний "підсилювач смаку". Тушкована капуста з ним набуде цікавого присмаку. На сотейник об’ємом 3-4 літри слід взяти приблизно 1 чайну ложку коріандру.
Раніше "Телеграф" розповідав, які ще продукти можуть покращити смак тушкованої капусти. Порадуйте близьких не тільки смачною, а й різноманітною стравою.