Два інгредієнти – і тушкована капуста буде ідеальною: хто її спробує, попросить рецепт

Це неймовірно просто

Тушкована капуста — це чудовий варіант ситної страви на вашому столі. Перед її смаком та ароматом навряд чи хтось встоїть.

Традиційна страва готується власне з самої капусти з додаванням солі, перцю, щіпки цукру та засмажки з цибулі, моркви та томатної пасти. Today розповідає, що можна додати у страву, щоб суттєво покращити її смак. Страва вийде настільки смачною, що всі гості попросять рецепт.

Як покращити смак тушкованої капусти

Поліпшити смак тушкованої капусти здатне борошно – без неї страва вийде рідкісною та з неприємною кислинкою. На кілограм продукту достатньо однієї їдальні ложки.

Досвідчені кулінари додають муку|борошно|, попередньо обсмаживши її на сухій сковороді. Додавати його можна безпосередньо при приготуванні засмаження. Під час приготування слід стежити, щоб не утворилися грудочки й овочі не пригоріли.

Борошно прибирає зі страви рідкість і зайву кислинку, що є у багатьох сортах капусти. Смак страви стає ніжнішим і яскравіше вираженим.

Також до тушкованої капусти слід додати коріандр — природний "підсилювач смаку". Тушкована капуста з ним набуде цікавого присмаку. На сотейник об’ємом 3-4 літри слід взяти приблизно 1 чайну ложку коріандру.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще продукти можуть покращити смак тушкованої капусти. Порадуйте близьких не тільки смачною, а й різноманітною стравою.