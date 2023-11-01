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Навіщо класти масло в солону воду: про цей лайфхак знають одиниці

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Молочний продукт буде довго залишатися свіжим
Молочний продукт буде довго залишатися свіжим. Фото agronews.ua

Чудовий спосіб зберігання масла

Ми розповідали, навіщо лити горілку в маринад для риби. Тепер ділимось порадами зі зберігання вершкового масла.

Якщо хочеться намастити його на хліб, а продукт лежить в холодильнику або ви щойно його звідти дістали — з нанесенням тоненького шматочка виникнуть складнощі. Про гарний спосіб зберігання масла за кімнатної температури розповіли на "ТСН".

Чи обов’язково зберігати масло в холодильнику

Цей продукт має низький вміст білків і вуглеводів. Саме тому він не зіпсується без холодильника так швидко, як інші молочні продукти.

Без холодильника у звичайній масляничці масло можна зберігати до 7 днів. Після цього терміну воно буде гірчити і потроху псуватися. Однак є один цікавий метод, який дозволить йому бути свіжим до місяця. Його придумали ще у XIX столітті у Франції, і можна застосовувати і зараз.

Якщо занурити вершкове масло у підсолену воду, воно буде зберігатись довше. Річ у тім, що так продукт менше контактуватиме з киснем і не окислюватиметься.

Не забувайте міняти воду регулярно -і масло буде смачним та свіжим близько місяця. Також ми ділились хитрим трюком, який допоможе зробити оселедець смачнішим.

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#Лайфхак #масло вершкове