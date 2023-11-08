Хвилина часу — і оселедець без кісток: швидкий спосіб очищення риби

Раз-два — і очищений оселедець на столі

Одна з найпростіших, бюджетних, але при цьому одна з найкорисніших видів риби – оселедець. З неї можна приготувати закуски, додати до різноманітних салатів, зробити смачний форшмак, а ще засолити в пряному маринаді й навіть відварити та посмажити.

Однак чищення оселедця для багатьох стає справжнім випробуванням, іноді навіть аж до відмови від подачі його на стіл. Разом із "РБК-Україна" ділимося з вами лайфхаком, як швидко очистити улюблену рибку, не пошкодивши філе і щоб у ньому не було кісточок.

Як швидко та легко очистити оселедець

Для цієї хитрощі вам не знадобляться якісь спеціальні пристрої. Вам потрібні будуть лише обробна дошка, пакет та хвилина часу.

Для початку візьміть обробну дошку та надягніть на неї пакет. Візьміть солоний оселедець, відріжте їй голову, розріжте живіт і дістаньте всі нутрощі. Зрілу ікру та молоки можете залишити.

Зніміть з дошки пакет із нутрощами та викиньте у відро для сміття. Саму ж тушку риби ретельно промийте під холодною водою.

Далі вказівний і великий палець занурте по обидва боки хребта і починайте виймати, відокремлюючи хребет від філе до хвоста. Після відріжте і сам хвіст, і плавці.

Ножем очистьте чорну плівку всередині оселедця, відокремте пальцями філе від шкірки. Ваш оселедець готовий, можна використовувати його далі за призначенням.

З очищеного оселедця рекомендуємо приготувати "Шубу" у лаваші за рецептом "Телеграфа". Приготувати страву буде ще простіше.