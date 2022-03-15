Армія рф видає свої обстріли на Донбасі за українські: новий доказ (відео)

Росіяни обстрілюють мирних на Донбасі

В Україні триває вже 20-й день російсько-української війни, а російська пропаганда продовжує перекручувати факти злочинів проти мирних українців.

Цього разу на одному з проросійських каналів ("днр") у мережі завантажили відео з місцевим жителем Волновахи, який стверджує, що українські військові нібито на танках обстрілювали місцеві будинки. Зазначимо, що багатостраждальне місто в Донецькій області було повністю знищене саме російськими загарбниками.

Чоловік заявляє на камеру про те, що "х*хли" під’їжджали танком і розстрілювали будинки.

Ось тільки це й справді не українці стріляли. Так, у мережі з’являються відео, на яких саме танки російської армії з рашистською позначкою "Z" без розбору обстрілюють вулиці та будинки місцевих жителів.

Додамо, що бої у Волновасі йдуть за територію, щоб не дати ворогові зімкнути кільце та досягти тактичних та стратегічних планів. З Волновахи евакуювали більшу частину населення, а інфраструктуру зруйновано. Нещодавно стало відомо, що українські захисники продовжують стійко захищати свої позиції, а подекуди навіть переходити в контрнаступ.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 14 березня, на головному пропагандистському телеканалі рф редактор Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". У щирість дівчини повірили не всі українці.

І все ж таки росія продовжує атакувати Україну черговими фейками. Останні закиди окупантів стосувалися того, що наші військові нібито використовують іноземців як щит.

Пізніше російська пропаганда використала фотографію зруйнованого мосту в Ірпені як "доказ зриву гуманітарного коридору Україною" в Маріуполі.