Показав геніталії поліції і не лише: пригоди ексгібіціоніста на Буковині розсмішили українців

Житель Буковини не вперше притягується до відповідальності

На Буковині чоловік потрапив на два місяці за ґрати через те, що тричі на день показав односельцям свої геніталії. У поле зору правоохоронців Ярослав Л. потрапив ще 2014 року.

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на вирок Заставнівського районного суду від 25 жовтня. Сам ексгібіціоніст провину заперечує і з вироком не погоджується.

Так, Ярослав 22 травня 2023 року опівдні вийшов на вулицю села Ржавинці Чернівецького району в одній білизні. Неподалік свого будинку зустрів сусідку з неповнолітньою онукою, яким і показав свій статевий орган, вживаючи лайку і непристойні слова.

Перелякана жінка побігла додому та викликала поліцію, а також старосту села. Поки жінка чекала на правоохоронців, на місце НП приїхав місцевий чиновник, якому Ярослав теж показав свої геніталії. Аналогічну процедуру він повторив і з двома поліцейськими, які прибули на виклик близько 15:00. Правоохоронці намагалися надіти білизну на порушника громадського порядку, але той тримав її руками та намагався вирватися від поліції.

У суді обвинувачений Ярослав Л. вину свою не визнав і заявив, що був п’яний того дня і не пам’ятає, що творив. А сусідку не вважає потерпілою, бо не завдав їй жодних тілесних ушкоджень. Попри це суд визнав буковинця винним і засудив до двох місяців арешту.

Відомо, що Ярослав Л. не вперше притягується до адміністративної та кримінальної відповідальності: судили за словесні лайки своїх сусідів та односельців, побиття, водіння в алкогольному сп’янінні. Жителі села страждають від нього з 2014 року.

У мережі жартують, що тепер статеві органи буковинець показуватиме своїм співкамерникам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Прикарпатті жінка побила сусідку через кішок. Тварини приходили до чужого двору у пошуках їжі.