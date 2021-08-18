Не все ще втрачено: які уроки В’єтнаму допоможуть США пережити виведення військ з Афганістану

Після виведення військ з Афганістану США повинні підтримувати своїх друзів в інших куточках світу

Знімки вертольотів, які піднімають 15 серпня дипломатів з посольства США в Кабулі — як і знімки аналогічного лиха в Сайгоні в квітні 1975 року — можуть несприятливо позначитися на міжнародному іміджі Сполучених Штатів.

Недавня стаття на сайті "Atlantic Council" проводить паралелі між закінченням перебування США у В’єтнамі і нинішнім Афганістаном. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Автор статті, Деніел Фрід — видатний член сім’ї Вейзер в Атлантичній раді. Він був координатором політики санкцій при адміністрації Обами, помічником держсекретаря з питань Європи і Євразії при адміністрації Буша і старшим директором Ради національної безпеки при адміністраціях Клінтона і Буша. Він також був послом в Польщі при адміністрації Клінтона.

Президент США Джо Байден відхилив можливість розвитку подій за в’єтнамським сценарієм всього кілька тижнів тому, з чого випливає, що ані він, ні його адміністрація не розуміють ситуацію на місцях. Хоча рішення про вихід з Афганістану було виправданим (хоча і сумнівним), Сполучені Штати погано виконали це рішення, що зробило гірші результати більш ймовірними. Зараз ми зіткнулися з гуманітарною катастрофою для тих афганців, які довіряли Сполученим Штатам, поділяли наші цінності або навіть працювали з нами і нашими союзниками впродовж останніх двадцяти років.

Що означатиме поразка в Афганістані для стратегії США в світі і для їхніх друзів і союзників, які з тривогою спостерігають за всім цим? Відповідь на це питання може полягати в наслідках поразки США у В’єтнамі.

У В’єтнамі, як і в Афганістані, Сполучені Штати не розуміли ані природи свого ворога, ані слабкостей своїх друзів. В обох випадках Сполучені Штати прикривали тупик надмірно оптимістичними оцінками, а потім, через розчарування і у відповідь на втому суспільства, кинули і втекли. Тоді президент США Річард М. Ніксон і радник з національної безпеки Генрі Кіссінджер впоралися краще, ніж адміністрації Трампа і Байдена, на час замаскувавши свій відступ, але результат був таким же, як в Афганістані: катастрофічної поразки для тих, кого підтримували Сполучені Штати, катастрофа для тих, хто вірив в США, і удар по стратегії США.

Невдача США у В’єтнамі сталася на тлі американської кризи довіри і сприяла цьому. Тоді, як і зараз, Сполучені Штати були поляризовані в соціальному і політичному відношенні, вражені расовоюборотьбою, міськими заворушеннями, зростанням злочинності і глибокою політичною напруженістю, причому останнє було викликано президентом, який випробував конституційний порядок США.

У цих умовах американці узагальнили фіаско у В’єтнамі. Багатьом поразка здалася доказом того, що американська стратегія холодної війни і навіть лідерство США у світі зазнали невдачі. Після Другої світової війни в Європі, Японії і Південній Кореї США допомагали укладати союзи і забезпечувати військову безпеку проти комуністичних супротивників. Америка допомагала країнам, які пережили війну, інтегруватися в ліберальну інтернаціональну систему. Але в Південно-Східній Азії це не спрацювало. Більш того, до середини 1970-х багато американців вважали, що Сполученим Штатам, в силу своїх невдач в середині країни і у В’єтнамі, взагалі не варто і намагатися добиватися міжнародного лідерства.

Багато американців прийшли до висновку, що Сполученим Штатам необхідно відступити в світі і зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем; що велика стратегія Америки, сформульована в Атлантичній хартії 1941 року, між тодішнім президентом США Франкліном Рузвельтом і прем’єр-міністром Великобританії Уїнстоном Черчиллем, прагнення до просування ліберального світового порядку, заснованого на правилах, була марною тратою крові і засобів. Після падіння Сайгону цю точку зору підтримало чимало лівих і представники реалістичної школи думки, витягши уроки, часто мудрі, про надмірне охоплення і самовпевненость. Відчуття неминучого занепаду США живило багато з цих аргументів.

Коли деморалізовані Сполучені Штати в хаосі відступили з В’єтнаму, Радянський Союз вважав, що його час прийшов. Він посилив агресію за кордоном, кульмінацією якої, за іронією долі, стало вторгнення в Афганістан в 1979 році. Багато американців і значна частина зовнішньополітичного істеблішменту, деморалізовані поразкою у В’єтнамі, прийшли до висновку, що Радянський Союз перемагає в холодній війні, і ця точка зору зберігалася аж до 1980-х років.

І все ще існує.

Менш ніж через 15 років після падіння Сайгону відбулося падіння Берлінського муру, і незабаром після цього розпався Радянський Союз. Колишній президент США Рональд Рейган допоміг переломити національні настрої і дав відсіч Радянському Союзу. Але вирішальними діючими особами в останньому розділі холодної війни були рішучі демократичні активісти в Центральній і Східній Європі, які пов’язані з масовими громадськими рухами, особливо в Польщі та країнах Балтії. Вони були змотивовані баченням демократичних Сполучених Штатів, які підтримують свободу. Їх не стримував американський песимізм і вони були прихильні до досягнення свободи для своїх країн: патріотизму в демократичній формі. Вони користувалися певною допомогою з боку Сполучених Штатів, але в основному досягли успіху самі, коли комунізм прийшов в занепад. Ці активісти вірили в Сполучені Штати більше, ніж багато американців вірили в себе. І вони виграли.

Як виявилося, стратегія США під час холодної війни — підтримка свободи і опір радянському комунізму — була успішною навіть перед обличчям грубих помилок Вашингтона у В’єтнамі і в інших місцях. Ми, мабуть, зрозуміли щось про притягальну силу волі і про стійкість ліберальної міжнародної системи, яку очолювали США, і самих Сполучених Штатів.

Уроки поразки у В’єтнамі, якщо їх правильно зрозуміти, можуть допомогти американцям зрозуміти, як вони засвоюють уроки поразки в Афганістані.

Один великий урок полягає в тому, що ніяка стратегія, навіть хороша, не може захистити від дурості. Американська велика стратегія протягом поколінь була спрямована на просування демократії, вільних ринків і верховенства закону, тому що в кінцевому підсумку вона служить інтересам США. Ця стратегія може бути правильною. Але бути правим в цілому не означає, що стратегія буде працювати в кожній країні і в будь-який момент часу. Уроки війни у В’єтнамі про увагу до місцевих умов, реалій на місцях і обмеженость американського терпіння і ресурсів довели свою цінність щодо Афганістану. Очікування американців щодо того, чого Сполучені Штати можуть досягти в тій чи іншій країні, необхідно зменшувати. І планка для військових дій у віддалених, менш організованих країнах, особливо для довгострокових наземних операцій, буде підніматися, як і повинно бути.

Однак навіть цей розумний урок може виявитися складним на практиці. Сполучені Штати допомогли скинути Талібан після терористичних атак 11 вересня, і не дарма. Минуло кілька відносно спокійних років, золотий період, який, можливо, дозволив поліпшити ситуацію в Афганістані, але Сполучені Штати повернулися до Іраку. Чи могла більша увага до Афганістану дати кращий результат? Хоча кращий результат в Афганістані — мирне, модернізоване суспільство і зростаюча демократія — можливо, був недосяжний, але за останні двадцять років вдалося домогтися багато чого. Могли б Сполучені Штати зберегти цей прогрес, розширивши свої відносно скромні сили? Було б таке заплутане і розчаровуюче рішення краще, ніж те, з чим зараз можуть зіткнутися Сполучені Штати в Афганістані і з Афганістану? Я підозрюю, що так, хоча Байден у своєму зверненні до нації 16 серпня стверджував зворотне і привів вагомі аргументи. Спори з цих питань можуть бути жорстокими і безрезультатними.

Більш твердий урок полягає в тому, що, хоча Сполучені Штати не повинні робити занадто багато в несприятливих умовах, вони повинні остерігатися робити мало для підтримки своїх друзів і цінностей. Китай і Росія кричать про провал США в Афганістані і можуть намагатися випробувати Сполучені Штати новою агресією. Я чув від стривожених друзів з Польщі, країн Балтії, України та інших з найбільш уразливих країн Європи, стурбованих стійкістю Сполучених Штатів, яким вони так довіряють і завдяки яким вони багато чого досягли.

Байден доводив народу, що нині вже неіснуючий афганський уряд не бажає боротися за свою країну. Адміністрації Байдена необхідно стежити за поразкою в Афганістані зі стійкістю по відношенню до стривожених друзів, які хочуть і можуть захистити себе. Україна при всіх своїх недоліках — одна з таких демократій. Байден може ясно дати зрозуміти, коли президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон в кінці серпня, що у Путіна немає зеленого світла для прямих або гібридних атак. Адміністрація повинна якомога швидше — через НАТО і на двосторонній основі — донести до стурбованих союзників, що вона надійна і що Сполучені Штати не відвернуться всередину, і що адміністрація має на увазі саме це. Вашингтону слід розробити варіанти протидії можливим шляхам кібернетичної, енергетичної чи гібридної агресії Путіна. Адміністрація також повинна обдумано передати те саме повідомлення союзникам в Азії, таким як Південна Корея, Тайвань і країни Південно-Східної Азії (за іронією долі, включаючи В’єтнам), які бачать в США балансуючу силу по відношенню до Китаю і також готові захищатися.

Адміністрації Байдена необхідно діяти рішуче і швидко, щоб захистити тих афганців, які довіряли Сполученим Штатам і їхнім цінностям, стримати Афганістан під владою Талібану, не дати авторитарній владі, яка прагне скористатися цим поганим моментом, і показати стурбованим союзникам, що Сполучені Штати, які, як вони думали, "повернулися", дійсно повернулися. Американська зовнішня політика повинна буде знайти той невловимий баланс оперативного реалізму, якого катастрофічно не вистачає в Афганістані, як і у В’єтнамі, що не відкидаючи кращі принципи своєї великої стратегії — просування цінностей і інтересів разом з союзниками, — які так багато чого досягли за останні три покоління.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у американців не вийшло, тому що "Талібан" — це і є Афганістан.