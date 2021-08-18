Не все потеряно: какие уроки Вьетнама помогут США пережить вывод войск из Афганистана

После вывода войск из Афганистана США должны поддерживать своих друзей в других уголках мира

Снимки вертолетов, поднимающих 15 августа дипломатов из посольства США в Кабуле — как и снимки аналогичного бедствия в Сайгоне в апреле 1975 года – могут неблагоприятно сказаться на международном имидже Соединенных Штатов.

Недавняя статья на сайте "Atlantic Council" проводит параллели между окончанием пребывания США во Вьетнаме и нынешним Афганистаном. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Автор статьи, Дэниел Фрид — выдающийся член семьи Вейзеров в Атлантическом совете. Он был координатором политики санкций при администрации Обамы, помощником госсекретаря по Европе и Евразии при администрации Буша и старшим директором Совета национальной безопасности при администрациях Клинтона и Буша. Он также был послом в Польше при администрации Клинтона.

Президент США Джо Байден отклонил возможность развития событий по вьетнамскому сценарию всего несколько недель назад, из чего следует, что ни он, ни его администрация не понимают ситуацию на местах. Хотя решение о выходе из Афганистана было оправданным (хотя и сомнительным), Соединенные Штаты плохо выполнили это решение, что сделало худшие исходы более вероятными. Сейчас мы столкнулись с гуманитарной катастрофой для тех афганцев, которые доверяли Соединенным Штатам, разделяли наши ценности или даже работали с нами и нашими союзниками на протяжении последних двадцати лет.

Что будет означать поражение в Афганистане для стратегии США в мире и для их друзей и союзников, которые с тревогой наблюдают за всем этим? Ответ на этот вопрос может заключаться в последствиях поражения США во Вьетнаме.

Во Вьетнаме, как и в Афганистане, Соединенные Штаты не понимали ни природы своего врага, ни слабостей своих друзей. В обоих случаях Соединенные Штаты прикрывали тупик излишне оптимистичными оценками, а затем, из-за разочарования и в ответ на усталость общества, бросили и убежали. Тогда президент США Ричард М. Никсон и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер справились лучше, чем администрации Трампа и Байдена, на время замаскировав свое отступление, но результат был таким же, как в Афганистане: катастрофическое поражение для тех, кого поддерживали Соединенные Штаты, катастрофа для тех, кто верил в США, и удар по стратегии США.

Неудача США во Вьетнаме произошла на фоне американского кризиса доверия и способствовала этому. Тогда, как и сейчас, Соединенные Штаты были поляризованы в социальном и политическом отношении, потрясенные расовой борьбой, городскими беспорядками, ростом преступности и глубокой политической напряженностью, причем последнее было вызвано президентом, испытавшим конституционный порядок США.

В этих условиях американцы обобщили фиаско во Вьетнаме. Многим поражение показалось доказательством того, что американская стратегия холодной войны и даже лидерство США в мире потерпели неудачу. После Второй мировой войны в Европе, Японии и Южной Корее США помогали заключать союзы и обеспечивать военную безопасность против коммунистических противников. Америка помогала странам, пережившим войну, интегрироваться в либеральную интернациональную систему. Но в Юго-Восточной Азии это не сработало. Более того, к середине 1970-х многие американцы считали, что Соединенным Штатам, в силу своих неудач дома и во Вьетнаме, вообще не стоит и пытаться добиваться международного лидерства.

Многие американцы пришли к выводу, что Соединенным Штатам необходимо отступить в мире и сосредоточиться на решении внутренних проблем; что великая стратегия Америки, сформулированная в Атлантической хартии 1941 года между тогдашним президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, стремления к продвижению либерального мирового порядка, основанному на правилах, была пустой тратой крови и средств. После падения Сайгона эту точку зрения поддержали многие левые и представители реалистической школы мысли, извлекшие уроки, часто мудрые, о чрезмерном охвате и самоуверенности. Ощущение неизбежного упадка США подпитывало многие из этих аргументов.

Когда деморализованные Соединенные Штаты в хаосе отступили из Вьетнама, Советский Союз считал, что его время пришло. Он усилил агрессию за рубежом, кульминацией которой, по иронии судьбы, стало вторжение в Афганистан в 1979 году. Многие американцы и значительная часть внешнеполитического истеблишмента, деморализованные поражением во Вьетнаме, пришли к выводу, что Советский Союз побеждает в холодной войне, и эта точка зрения сохранялась вплоть до 1980-х годов.

И все еще существует.

Менее чем через 15 лет после падения Сайгона пала Берлинская стена, и вскоре после этого распался Советский Союз. Бывший президент США Рональд Рейган помог переломить национальные настроения и дал отпор Советскому Союзу. Но решающими действующими лицами в последней главе холодной войны были решительные демократические активисты в Центральной и Восточной Европе, которые связаны с массовыми общественными движениями, особенно в Польше и странах Балтии. Они были вдохновлены видением демократических и поддерживающих свободу Соединенных Штатов, не сдерживаемых американским пессимизмом и приверженных достижению свободы для своих стран: патриотизма в демократической форме. Они пользовались некоторой помощью со стороны Соединенных Штатов, но в основном добились успеха сами, когда коммунизм пришел в упадок. Эти активисты верили в Соединенные Штаты больше, чем многие американцы верили в себя. И они выиграли.

Как оказалось, стратегия США во время холодной войны — поддержка свободы и сопротивление советскому коммунизму — оказалась успешной даже перед лицом грубых ошибок Вашингтона во Вьетнаме и в других местах. Мы, должно быть, поняли что-то о притягательной силе свободы и об устойчивости либеральной международной системы, возглавляемой США, и самих Соединенных Штатов.

Уроки поражения во Вьетнаме, если их правильно понять, могут помочь американцам понять, как они усваивают уроки поражения в Афганистане.

Один большой урок состоит в том, что никакая стратегия, даже хорошая, не может защитить от глупости. Американская великая стратегия на протяжении поколений была направлена на продвижение демократии, свободных рынков и верховенства закона, потому что в конечном итоге она служит интересам США. Эта стратегия может быть правильной. Но быть правым в целом не означает, что стратегия будет работать в каждой стране и в любой момент времени. Уроки войны во Вьетнаме о внимании к местным условиям, реалиям на местах и ограниченности американского терпения и ресурсов доказали свою ценность в отношении Афганистана. Ожидания американцев относительно того, чего Соединенные Штаты могут достичь в той или иной стране, необходимо умерять. И планка для военных действий в отдаленных, менее организованных странах, особенно для долгосрочных наземных операций, будет подниматься, как и должно быть.

Однако даже этот разумный урок может оказаться сложным на практике. Соединенные Штаты помогли свергнуть Талибан после террористических атак 11 сентября, и не зря. Последовало несколько относительно спокойных лет, золотой период, который, возможно, позволил улучшить ситуацию в Афганистане, но Соединенные Штаты повернулись к Ираку. Могло ли большее внимание к Афганистану дать лучший результат? Хотя лучший результат в Афганистане — мирное, модернизирующееся общество и растущая демократия — возможно, был недостижим, но за последние двадцать лет удалось добиться многого. Могли бы Соединенные Штаты сохранить этот прогресс, расширив свои относительно скромные силы? Было бы такое запутанное и разочаровывающее решение лучше, чем то, с чем сейчас могут столкнуться Соединенные Штаты в Афганистане и из Афганистана? Я подозреваю, что да, хотя Байден в своем обращении к нации 16 августа утверждал обратное и привел веские доводы. Споры по этим вопросам могут быть ожесточенными и безрезультатными.

Более твердый урок состоит в том, что, хотя Соединенные Штаты не должны делать слишком много в неблагоприятных условиях, они должны остерегаться делать мало для поддержки своих друзей и ценностей. Китай и Россия кричат о провале США в Афганистане и могут попытаться испытать Соединенные Штаты новой агрессией. Я слышал от встревоженных друзей из Польши, стран Балтии, Украины и других из наиболее уязвимых стран Европы, обеспокоенных устойчивостью Соединенных Штатов, которым они так доверяют и благодаря которым они многого достигли.

Байден доказывал народу, что ныне уже несуществующее афганское правительство не желает сражаться за свою страну. Администрации Байдена необходимо следить за поражением в Афганистане со стойкостью по отношению к встревоженным друзьям, которые хотят и могут защитить себя. Украина при всех своих недостатках — одна из таких демократий. Байден может ясно дать понять, когда президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в конце августа, что у Путина нет зеленого света для прямых или гибридных атак. Администрация должна как можно скорее — через НАТО и на двусторонней основе — донести до обеспокоенных союзников, что она надежна и что Соединенные Штаты не повернутся вовнутрь, и что администрация имеет в виду именно это. Вашингтону следует разработать варианты противодействия возможным путям кибернетической, энергетической или гибридной агрессии Путина. Администрация также должна осмысленно передать то же сообщение союзникам в Азии, таким как Южная Корея, Тайвань и страны Юго-Восточной Азии (по иронии судьбы, включая Вьетнам), которые видят в США балансирующую силу по отношению к Китаю и также готовы защищаться.

Администрации Байдена необходимо действовать решительно и быстро, чтобы защитить тех афганцев, которые доверяли Соединенным Штатам и их ценностям, сдержать Афганистан под властью Талибана, не дать авторитарной власти, стремящейся воспользоваться этим плохим моментом, и показать обеспокоенным союзникам, что Соединенные Штаты, которые, как они думали, "вернулись", действительно вернулись. Американская внешняя политика должна будет найти тот неуловимый баланс оперативного реализма, которого катастрофически не хватает в Афганистане, как и во Вьетнаме, не отбрасывая лучшие принципы своей великой стратегии — продвижение ценностей и интересов вместе с союзниками, — которые так многого достигли за последние три поколения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у американцев не получилось, потому что "Талибан" — это и есть Афганистан.