На думку політтехнолога, на ґрунті того, що відбувається в Кабулі Вашингтон і Анкара можуть зблизитися

У столиці Афганістану — Кабулі — внаслідок серії терактів, які почалися в четвер, 26 серпня, загинули вже 170 осіб (за деякими даними — понад 200). Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що проведені перші переговори з талібами в Кабулі, які запропонували туркам взяти на себе управління аеропортом столиці.

Про те, як Туреччина може використовувати ситуацію в Афганістані, і як на це можуть відреагувати інші гравці, "Телеграфу" розповів політтехнолог, експерт Центру протидії інформаційним агресіям "AM & PM" Олександр Курбан.

"Режим ісламського руху "Талібан" зразка 2021 року, який фактично захопив сьогодні владу в Афганістані, дещо відрізняється від того, який правив цією країною до приходу 20 років тому військ США і його союзників. Врахувавши попередні помилки, нинішнє Талібське керівництво намагається демонструвати, наскільки це можливо, ісламський радикалізм з "людським обличчям". Особливо в тих питаннях, які належать до зовнішньої політики та економіці. Розуміння того факту, що контроль 80% світового виробництва героїну не забезпечить Афганістану економічної стабільності, призводить талібів до необхідності залучення іноземних інвестицій. А інвестиції, як відомо, вимагають стабільності, цивілізованості та вміння йти на компроміси", — відзначає експерт.

За його словами, прийшовши до влади в Афганістані, таліби істотно переформатували параметри сучасної геополітики Центральної Азії й Близького Сходу. Єдиний, централізований, озброєний новітньою американською військовою технікою, що має міжнародний суб’єктний державний статус, афганський "Талібан", є потенційною загрозою для багатьох сучасних геополітичних центрів, акцентує Олександр Курбан.

"Слід зазначити, що в нинішньому вигляді Афганістан є потенційною загрозою для РФ і її союзників по ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) з-поміж середньоазіатських країн, колишніх республік СРСР. Небезпечний він для Китаю, в тому плані, що може підтримати одновірців уйгурів і Ісламський рух Східного Туркестану, з яким Пекін так активно веде боротьбу. Таліби ще з часів початку вторгнення США вельми різко реагували на спроби ІДІЛ проникнути на їх територію і, своєю чергою, не раз заходили на підконтрольні ісламській державі землі. Проблематичний прихід талібів до влади й для Ірану, бо може перешкодити планам Тегерана вибудовування інфраструктурних проєктів з Китаєм через територію Афганістану. Також Талібська держава є проблемою для Туреччини, оскільки може стати перешкодою планам Анкари в зміцненні її впливу на Південному Кавказі та в Середній Азії", — пояснює експерт.

Він підкреслює, що в умовах внутрішньої нестабільності, економічних проблем, дипломатичної напруженості та наявності окремих бунтівних провінцій (Панджшер), уряд талібів готовий на широкий компроміс з сусідами. В першу чергу, з тими, для кого вони є потенційною загрозою і, отже, можуть бути об’єктом агресії з їх боку.

"Серед таких "партнерів" Афганістану сьогодні одним з ключових є Туреччина, — зазначає Олександр Курбан. — Підкреслюючи статус Анкари як важливого партнера, таліби вийшли з пропозицією допуску турецьких фахівців до управління міжнародним аеропортом Кабула і ще цілого ряду інфраструктурних проєктів. Президент Туреччини Тайїп Ердоган зацікавився такою пропозицією. На цей час його дипломати обговорюють умови співпрацю з представниками керівництва "Талібану". Інсайдерська інформація свідчить про те, що Анкара на початку року серйозно розглядала перспективу замінити США, як основного власника ситуації в Афганістані".

На думку експерта, зближення Туреччини й "Талібану" викликає тривогу в інших геополітичних гравців.

"Зокрема, ІДІЛ вже висловив свою "стурбованість" у вигляді атаки смертників в кабульському аеропорту. Відповідна реакція очікується від РФ, Ірану і Китаю. Безумовно, зазначені країни будуть використовувати м’якші способи тиску, але вони будуть не менш дієвими, — прогнозує Олександр Курбан. — Найближчим часом ми станемо свідками загострення відносин Туреччини з зазначеними вище країнами й можливим поліпшенням відносин Анкари з Вашингтоном. Останнім часом ці відносини були досить складні. Але спільний проєкт побудови "нового Афганістану" може зблизити Туреччину і США".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи в аеропорту Кабула могли негативно позначитися на евакуації мирних громадян, але вже 27 серпня рейси відновили і людей продовжують вивозити з Афганістану, де 15 серпня представники "Талібану" остаточно взяли владу у свої руки.