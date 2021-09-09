США воювали проти тероризму 20 років: хто ж переміг?

Після виводу військ коаліції з Афганістану постає справедливе питання: чи не були марними ті жертви, яких зазнало міжнародне співтовариство за останні 20 років

Два десятиліття назад в результаті терактів 11 вересня 2001 року в США загинуло 2977 осіб : 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2606 осіб в Нью-Йорку, в будівлях Всесвітнього торгового центру і біля них, і 125 — в будівлі Пентагону. Ці події шокували увесь цивілізований світ. Відповідь не змусила себе довго чекати — Америка оголосила війну терористам.

Недавня стаття на сайті "Aljazeera" розповідає про те, чи були досягнуті якісь успіхи в результаті цієї війни і чи буде вона коли-небудь завершена. Варто окремо відзначити, що штаб-квартира телекомпанії і інтернет-видання "Aljazeera" розташована в Катарі. При цьому відомо, що Катар співпрацює з "Талібаном", що могло вплинути на загальний тон статті. Проте "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

"Наша війна з терором починається з "Аль-Каїди", але на ній не закінчується", — заявив Конгресу колишній президент США Джордж Буш через кілька днів після терактів 20 вересня 2001 року, — "Вона не закінчиться, поки кожна терористична група не буде знайдена, зупинена або знищена".

Читайте також: Категорія Новини Європи Різав людей, поки не застрелили: прихильник ІДІЛ влаштував теракт в супермаркеті в Новій Зеландії (відео) У новозеландському Окленді терорист зі Шрі-Ланки напав з ножем на 6 відвідувачів супермаркету і був застрелений через хвилину

Двадцять років по тому, після двох воєн під керівництвом США в Іраку і Афганістані, в результаті яких загинули десятки тисяч мирних жителів і були витрачені трильйони доларів, загроза нападів на США все ще присутня, хоча вона виглядає інакше, ніж в 2001 році. Можливості груп, які використовують масові вбивства в якості тактики по всьому світу, з тих пір то росли, то зменшувалися. Мета національних держав щодо їх повного викорінення як і раніше залишається невиконаною.

Організації, здатні почати успішну атаку на територію США, такі як "Аль-Каїда", могли ослабнути, розколотися або зникнути (після знищення більшості їх учасників), але групи з аналогічними ідеологічними симпатіями поширилися на інші частини земної кулі, особливо в Африці, Близькому Сході та Азії.

Хоча багато лідерів "Аль-Каїди", що стали мішенню США після терактів 11 вересня, були захоплені або вбиті (найбільш відомий з них — Усама бен Ладен був ліквідований під час американського рейду на територію Пакистану в 2011 році) "Аль-Каїда" продовжує існувати. І у неї є афілійовані групи в 17 країнах світу.

Буш виступає на спільному засіданні Конгресу 20 вересня 2001 р

"За останні 20 років ми неодноразово бачили, як ми протидіємо терористичній загрозі в одному регіоні, і наша діяльність змушує терористів мігрувати і захоплювати інший регіон", — сказав Брюс Хоффман, старший науковий співробітник відділу боротьби з тероризмом і внутрішньої безпеки в Раді з міжнародних відносин .

Оскільки вони не зосереджені переважно в одній частині світу, їх географічне поширення робить відстеження і стримування цих терористичних груп більш складною справою. Цим групам бракує здатності організувати широкомасштабний напад на США, порівняний з 11 вересня, але те, що вони продовжують поширюватися, говорить про те, що мету, заявлену Бушем щодо викорінення "терористичних груп", виконати дуже складно.

Читайте також: Категорія Світ Чи є Талібан і ІДІЛ союзниками в Афганістані: погляд в історію Назви таких відомих ісламістських угруповань, як Талібан і ІДІЛ завжди асоціюються з Афганістаном — чому?

"Вони знаходяться в більшій кількості місць, ніж в 2001 році. У цьому немає ніяких сумнівів", — сказав Сет Дж. Джонс, директор Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Недавні події, особливо вихід американських військових з Афганістану, можуть збільшити потужність цих мереж. Експерти попередили, що захоплення Афганістану талібами і недавнє виведення військ коаліції можуть підвищити здатність антиамериканських угруповань до організації та поширення.

Хоча здатність цих груп знову процвітати в Афганістані ще належить побачити, але ризик того, що він (Афганістан — ред.) без домінуючого присутності США може стати безпечним притулком для них, істотно зріс.

Читайте також:

"Поява уряду талібів справді збільшує перспективи того, що Афганістан знову стане притулком для терористичних груп. Я думаю, що ми знаходимося на етапі, коли ми зможемо спостерігати відродження салафітських джихадистських організацій", — сказав Джонс.

"Війна жодним чином не закінчена, за формою або видом. Цілеспрямовані вбивства тривають. Буде активний опір. Нашою основною політикою має стати поєднання дипломатичних зусиль і зусиль у сфері розвитку, а також військової розвідки. Ці війни нікуди не подінуться".

Вибух південної вежі Всесвітнього торгового центру після того, як рейс "175 United Airlines" врізався в неї

Тактика боротьби з передбачуваними атаками змінилася, оскільки такі країни, як США, дізналися, що все ж таки є ефективним, а що ні.

У 2001 році і в подальші роки США відреагували на атаки частково, почавши повномасштабне військове вторгнення в Афганістан, де переховувалася "Аль-Каїда". У разі війни в Іраку США використовували свою "війну з терором" як димову завісу для виправдання свого вторгнення і присутності.

Однак бажання і передбачувана ефективність такого рівня всеосяжної війни в останні роки значно знизилися.

"Війна в Афганістані закінчилася запереченням епохи великих військових операцій з метою переробити інші країни", — сказав Стівен Вертхайм, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Однак в 2021 році більш серйозну заклопотаність можуть викликати загрози, які виходять з дому, а не з-за кордону. Внутрішні загрози в США виросли в останні роки, особливо серед правих груп, кількість членів яких збільшилася під час правління Дональда Трампа, і які як і раніше представляють підвищений ризик.

Читайте також:

В опублікованому в березні звіті Управління національної розвідки США говориться, що «внутрішній насильницький екстремізм становить підвищену загрозу».

Зростання внутрішніх загроз в поєднанні з поширенням угруповань, пов’язаних з "Аль-Каїдою" і "ІДІЛ", а також подальша дестабілізація Афганістану, гарантують, що, незважаючи на два десятиліття послідовних зусиль по боротьбі з ними після 11 вересня, потенційна небезпека нападу на США в будь-якій формі продовжуватиме викликати занепокоєння.

"Важко дивитися на світ сьогодні зі Сполучених Штатів і відчувати якесь почуття безпеки, захищеності чи будь-якого роду задоволеності", — сказав Хоффман. "На жаль, я думаю, що сумна правда і іронія в тому, що ми зараз знаходимося в меншій безпеці, враховуючи безліч загроз Сполученим Штатам сьогодні".