США воевали против терроризма 20 лет: кто же победил?

После ухода войск коалиции из Афганистана встает невольный вопрос: не были ли напрасны те жертвы, которые понесло международное сообщество за последние 20 лет

Два десятиления назад в результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибло 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек в Нью-Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра и около них, и 125 — в здании Пентагона. Эти события повергли в шок весь цивилизованный мир. Ответ не заставил себя долго ждать — Америка объявила войну террористам.

Недавняя статья на сайте "Aljazeera" рассказывает о том, были ли достигнуты какие-то успехи в результате этой войны и будет ли она когда-либо завершена. Стоит отдельно отметить, что штаб-квартира телекомпании и интернет-издания "Aljazeera" расположена в Катаре. При этом известно, что Катар сотрудничает с "Талибаном", что могло повлиять на общий тон статьи. Тем не менее "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

"Наша война с террором начинается с "Аль-Каиды", но на ней не заканчивается", — заявил Конгрессу бывший президент США Джордж Буш через несколько дней после терактов, 20 сентября 2001 года, — "Она не закончится, пока каждая террористическая группа не будет найдена, остановлена или уничтожена".

Двадцать лет спустя, после двух войн под руководством США в Ираке и Афганистане, в результате которых погибли десятки тысяч мирных жителей и были потрачены триллионы долларов, угроза нападений на США все еще присутствует, хотя она выглядит иначе, чем в 2001 году. Возможности групп, использующих массовые убийства в качестве тактики по всему миру, с тех пор то росли, то уменьшались. Цель национальных держав по их полному искоренению по-прежнему остается невыполненной.

Организации, способные начать успешную атаку на территорию США, такие как "Аль-Каида", могли ослабнуть, расколоться или исчезнуть (после уничтожения большинства их активных участников), но группы с аналогичными идеологическими симпатиями распространились на другие части земного шара, особенно в Африке, Ближнем Востоке и Азии.

Хотя многие лидеры "Аль-Каиды", ставшие мишенью США после терактов 11 сентября, были захвачены или убиты (наиболее известный из них — Усама бен Ладен был ликвидирован во время американского рейда на территорию Пакистана в 2011 году) "Аль-Каида" продолжает существовать. И у нее есть аффилированные группы в 17 странах мира.

Буш выступает на совместном заседании Конгресса 20 сентября 2001 г.

"За последние 20 лет мы неоднократно видели, как мы противодействуем террористической угрозе в одном регионе, и наша деятельность вынуждает террористов мигрировать и захватить другой регион", — сказал Брюс Хоффман, старший научный сотрудник отдела борьбы с терроризмом и внутренней безопасности в Совете по международным отношениям.

Поскольку они не сосредоточены преимущественно в одной части мира, их географическое распространение делает отслеживание и сдерживание этих террористических групп более сложным делом. Этим группам не хватает способности организовать широкомасштабное нападение на США, сравнимое с 11 сентября, но то, что они продолжают распространяться, говорит о том, что цель, заявленную Бушем по искоренению "террористических групп", выполнить очень сложно.

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"Они находятся в большем количестве мест, чем в 2001 году. В этом нет никаких сомнений", — сказал Сет Дж. Джонс, директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований.

Недавние события, особенно уход американских военных из Афганистана, могут увеличить мощь этих сетей. Эксперты предупредили, что захват Афганистана талибами и недавний вывод войск коалиции могут повысить способность антиамериканских группировок к организации и распространению.

Хотя способность этих групп снова процветать в Афганистане еще предстоит увидеть, но риск того, что он (Афганистан – ред.) без доминирующего присутствия США может стать безопасным убежищем для них, существенно возрос.

"Появление правительства талибов действительно увеличивает перспективы того, что Афганистан снова станет убежищем для террористических групп. Я думаю, что мы находимся на этапе, когда мы сможем наблюдать возрождение салафитских джихадистских организаций", — сказал Джонс.

"Война никоим образом не окончена, по форме или виду. Целенаправленные убийства продолжаются. Будет активное сопротивление. Нашей основной политикой должно стать сочетание дипломатических усилий и усилий в области развития, а также военной разведки. Эти войны никуда не денутся".

Взрыв южной башни Всемирного торгового центра после того, как рейс "175 United Airlines" врезался в нее

Тактика борьбы с предполагаемыми атаками изменилась, поскольку такие страны, как США, узнали, что все таки является эффективным, а что нет.

В 2001 году и в последующие годы США отреагировали на атаки частично, начав полномасштабное военное вторжение в Афганистан, укрывавший Аль-Каиду. В случае войны в Ираке США использовали свою "войну с террором" как дымовую завесу для оправдания своего вторжения и присутствия.

Однако желание и предполагаемая эффективность такого уровня всеобъемлющей войны в последние годы значительно снизились.

"Война в Афганистане закончилась отрицанием эпохи крупных военных операций с целью переделать другие страны", — сказал Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Однако в 2021 году более серьезную озабоченность могут вызывать угрозы, исходящие из дома, а не из-за границы. Внутренние угрозы в США выросли в последние годы, особенно среди правых групп, количество членов которых увеличилось во время правления Дональда Трампа, и которые по-прежнему представляют повышенный риск.

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В опубликованном в марте отчете Управления национальной разведки США говорится, что «внутренний насильственный экстремизм представляет повышенную угрозу».

Рост внутренних угроз в сочетании с распространением группировок, связанных с "Аль-Каидой" и "ИГИЛ", а также дальнейшая дестабилизация Афганистана, гарантируют, что, несмотря на два десятилетия последовательных усилий по борьбе с ними после 11 сентября, потенциальная опасность нападения на США в любой форме продолжает вызывать беспокойство.

"Трудно смотреть на мир сегодня из Соединенных Штатов и испытывать какое-либо чувство безопасности, защищенности или какого-либо рода удовлетворенности", — сказал Хоффман. "К сожалению, я думаю, что грустная правда и ирония в том, что мы сейчас находимся в меньшей безопасности, учитывая множество угроз Соединенным Штатам сегодня".