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США воевали против терроризма 20 лет: кто же победил?

Автор
Д. Симоненко
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Новость о теракте 11 сентября 2001 года облетела весь мир Новость обновлена 09 сентября 2021, 14:39
Новость о теракте 11 сентября 2001 года облетела весь мир

После ухода войск коалиции из Афганистана встает невольный вопрос: не были ли напрасны те жертвы, которые понесло международное сообщество за последние 20 лет

Два десятиления назад в результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибло 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек в Нью-Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра и около них, и 125 — в здании Пентагона. Эти события повергли в шок весь цивилизованный мир. Ответ не заставил себя долго ждать — Америка объявила войну террористам. 

Недавняя статья на сайте "Aljazeera" рассказывает о том, были ли достигнуты какие-то успехи в результате этой войны и будет ли она когда-либо завершена. Стоит отдельно отметить, что штаб-квартира телекомпании и интернет-издания "Aljazeera" расположена в Катаре. При этом известно, что Катар сотрудничает с "Талибаном", что могло повлиять на общий тон статьи. Тем не менее "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

"Наша война с террором начинается с "Аль-Каиды", но на ней не заканчивается", — заявил Конгрессу бывший президент США Джордж Буш через несколько дней после терактов, 20 сентября 2001 года, — "Она не закончится, пока каждая террористическая группа не будет найдена, остановлена или уничтожена".

Двадцать лет спустя, после двух войн под руководством США в Ираке и Афганистане, в результате которых погибли десятки тысяч мирных жителей и были потрачены триллионы долларов, угроза нападений на США все еще присутствует, хотя она выглядит иначе, чем в 2001 году. Возможности групп, использующих массовые убийства в качестве тактики по всему миру, с тех пор то росли, то уменьшались. Цель национальных держав по их полному искоренению по-прежнему остается невыполненной.

Организации, способные начать успешную атаку на территорию США, такие как "Аль-Каида", могли ослабнуть, расколоться или исчезнуть (после уничтожения большинства их активных участников), но группы с аналогичными идеологическими симпатиями распространились на другие части земного шара, особенно в Африке, Ближнем Востоке и Азии.

Хотя многие лидеры "Аль-Каиды", ставшие мишенью США после терактов 11 сентября, были захвачены или убиты (наиболее известный из них — Усама бен Ладен был ликвидирован во время американского рейда на территорию Пакистана в 2011 году) "Аль-Каида" продолжает существовать. И у нее есть аффилированные группы в 17 странах мира.

 

Буш выступает на совместном заседании Конгресса 20 сентября 2001 г.
Буш выступает на совместном заседании Конгресса 20 сентября 2001 г.

"За последние 20 лет мы неоднократно видели, как мы противодействуем террористической угрозе в одном регионе, и наша деятельность вынуждает террористов мигрировать и захватить другой регион", — сказал Брюс Хоффман, старший научный сотрудник отдела борьбы с терроризмом и внутренней безопасности в Совете по международным отношениям.

Поскольку они не сосредоточены преимущественно в одной части мира, их географическое распространение делает отслеживание и сдерживание этих террористических групп более сложным делом. Этим группам не хватает способности организовать широкомасштабное нападение на США, сравнимое с 11 сентября, но то, что они продолжают распространяться, говорит о том, что цель, заявленную Бушем по искоренению "террористических групп", выполнить очень сложно.

"Они находятся в большем количестве мест, чем в 2001 году. В этом нет никаких сомнений", — сказал Сет Дж. Джонс, директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований.

Недавние события, особенно уход американских военных из Афганистана, могут увеличить мощь этих сетей. Эксперты предупредили, что захват Афганистана талибами и недавний вывод войск коалиции могут повысить способность антиамериканских группировок к организации и распространению.

Хотя способность этих групп снова процветать в Афганистане еще предстоит увидеть, но риск того, что он (Афганистан – ред.) без доминирующего присутствия США может стать безопасным убежищем для них, существенно возрос.

"Появление правительства талибов действительно увеличивает перспективы того, что Афганистан снова станет убежищем для террористических групп. Я думаю, что мы находимся на этапе, когда мы сможем наблюдать возрождение салафитских джихадистских организаций", — сказал Джонс.

"Война никоим образом не окончена, по форме или виду. Целенаправленные убийства продолжаются. Будет активное сопротивление. Нашей основной политикой должно стать сочетание дипломатических усилий и усилий в области развития, а также военной разведки. Эти войны никуда не денутся".

 

Взрыв южной башни Всемирного торгового центра после того, как рейс "175 United Airlines" врезался в нее
Взрыв южной башни Всемирного торгового центра после того, как рейс "175 United Airlines" врезался в нее

Тактика борьбы с предполагаемыми атаками изменилась, поскольку такие страны, как США, узнали, что все таки является эффективным, а что нет.

В 2001 году и в последующие годы США отреагировали на атаки частично, начав полномасштабное военное вторжение в Афганистан, укрывавший Аль-Каиду. В случае войны в Ираке США использовали свою "войну с террором" как дымовую завесу для оправдания своего вторжения и присутствия.

Однако желание и предполагаемая эффективность такого уровня всеобъемлющей войны в последние годы значительно снизились.

"Война в Афганистане закончилась отрицанием эпохи крупных военных операций с целью переделать другие страны", — сказал Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Однако в 2021 году более серьезную озабоченность могут вызывать угрозы, исходящие из дома, а не из-за границы. Внутренние угрозы в США выросли в последние годы, особенно среди правых групп, количество членов которых увеличилось во время правления Дональда Трампа, и которые по-прежнему представляют повышенный риск.

В опубликованном в марте отчете Управления национальной разведки США говорится, что «внутренний насильственный экстремизм представляет повышенную угрозу».

Рост внутренних угроз в сочетании с распространением группировок, связанных с "Аль-Каидой" и "ИГИЛ", а также дальнейшая дестабилизация Афганистана, гарантируют, что, несмотря на два десятилетия последовательных усилий по борьбе с ними после 11 сентября, потенциальная опасность нападения на США в любой форме продолжает вызывать беспокойство.

"Трудно смотреть на мир сегодня из Соединенных Штатов и испытывать какое-либо чувство безопасности, защищенности или какого-либо рода удовлетворенности", — сказал Хоффман. "К сожалению, я думаю, что грустная правда и ирония в том, что мы сейчас находимся в меньшей безопасности, учитывая множество угроз Соединенным Штатам сегодня".

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