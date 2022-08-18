Військова підтримка України в Європі знижується — що дізналися у Politico

Частина великих країн Європи менш активно допомагає у боротьбі з росією

Потік іноземного озброєння, яке допомогло ЗСУ змінити стратегію бою з росіянами, може знизитися у вирішальний момент контрнаступу. За липень шість найбільших країн Європи вперше з лютого не пропонували Україні нових зобов’язань щодо надання військової допомоги.

Про це пише Politico. За даними Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, активність військової підтримки України знизилася. Про тенденцію раніше заявляли військові спеціалісти з різних країн. Такі держави, як Франція та Німеччина, не надають підтримки такою ж мірою як Великобританія, Польща та США.

Зазначається, що тенденція зберігається з кінця квітня. Дослідники порівнюють підтримку України з боротьбою з наслідками пандемії та наголошують на мізерності європейської допомоги Україні в порівнянні. Politico також цитує слова голови групи дослідників, що остання європейська військова конференція щодо допомоги Україні в Данії із зобов’язаннями на 1,5 млрд євро показала гірший результат, ніж попередні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про передачу озброєння від Словаччини та Великобританії за попередніми військовими зобов’язаннями. Перші чотири САУ Zuzana вже передані до ЗСУ, а також прибула ще одна партія РСЗВ М270. Американські чиновники тим часом закликають президента США не зволікати з постачанням Україні озброєння, адже вирішальний момент близький.