Артемівське ігристе вдарило у голову. пригожин визнав Луганськ українським і посварився з елітами рф

Ватажок ПВК "Вагнера" продовжує підкидати дрів у розбірки між елітами

Колишній кухар путіна та ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин, якому в рф намагаються заборонити сваритися з міноборони, знову не втримався та дорікнув керівництву армії нестачею набоїв. На цьому одіозний росіянин не зупинився та закликав співгромадян виходити на вулиці, аби скинути губернатора Санкт-Петербурга, влаштувавши революцію.

"Телеграф" зібрав останні новини про "розбірки" всередині російських еліт.

Заклик до революції

євген пригожин 5 березня через пабліки ПВК "Вагнер" у соцмережах закликав росіян вийти на протести 8 березня у Санкт-Петербурзі та скинути губернатора Олександра Беглова. Останній є давнім соратником володимира путіна.

"Сьогодні приїхав з Бахмута до Санкт-Петербурга. Можу з упевненістю сказати, що Бахмутом їздити легше. Або в Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора, який абсолютно знахабнів. Невже у нас в Пітері немає жодного управлінця, який не "зажрався" і не закрався? Ганьба. Боляче дивитися, що народ терпить губернатора, який абсолютно знахабнів", — написав він.

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Щоправда, згодом керівник "вагнерівців" видалив пост із закликом вийти на мітинг. Сьогодні ж він сказав, що політичних амбіцій у нього немає та пообіцяв вийти з поодинчим пікетом із табличкою: "Від'ї**ться".

Нова сварка з шойгу

Минулого місяця пригожин скаржився, що міністр оборони рф сергій шойгу та начальник російського генштабу валерій герасимов не постачають боєприпаси "вагнерівцям". Тоді суперечку нібито вирішили, але сьогодні питання знову обговорюють.

Зараз пригожин знову заявив, що не отримує від москви необхідних боєприпасів. Він бідкається, що йому складно воювати під Бахмутом. пригожин заявив що це може бути "звичайна бюрократія або зрада".

У понеділок пригожин поскаржився, що його представника не пустили в штаб

У дописі в неділю пригожин сказав, що документи були підписані 22 лютого, а боєприпаси, як очікується, будуть відправлені в Бахмут наступного дня. Але більшість не була відправлена . Він припустив, що це могло бути навмисно.

. Він припустив, що це могло бути навмисно. У понеділок він заявив, що його представник не зміг отримати доступ до штаб-квартири російського військового командування. Це сталося після того, як він написав герасимову про "термінову необхідність надати нам боєприпаси".

Крім того, у відео, завантаженому в суботу (його могли відзняти в лютому) пригожин сказав, що "вагнерівці" побоюються, що їх підставлять, якщо росія програє війну.

"Якщо ми відступимо, ми увійдемо в історію як люди, які зробили головний крок, щоб програти війну… А що, якщо вони (російська влад, — ред.) хочуть нас підставити, кажуть, що ми негідники – і тому нам не дають боєприпасів?", — сказав він.

пригожин сказав, що лінія фронту росії впаде без його військ та натякнув, що російська армія була змушена "наздоганяти, щоб зберегти обличчя".

Ігристе для українок Луганська

Ще один свіжий епізод протирічних висловлювань пригожина трапився сьогодні. Ватажок "вагнерівців" з бійцями знайшов залишки алкоголю зі знищеного заводу шампанських вин, виробництво яких розташовувалося у Бахмуті (той самий завод, що виготовляє ігристе під назвою "Артемівське").

Але мародерство було оригінальним: пригожин вирішив до 8 березня відправити залишки шампанського "українським жінкам" в окупований Луганськ. Він так і написав на одній з вкрадених коробок: "Українським жінкам з 8 березня". Тобто, пригожин сам підтвердив, що Луганськ — це Україна.

Епічні відео можна подивитися тут:

Хоча минулого року, в окупантів була інша точка зору: перед вторгненням путін визнав "ДНР" та "ЛНР" країнами (звісно, крім росії це не визнає ніхто), а наприкінці 2022-го там провели квазіреферендуми про входження до рф і стали називати окуповані території частиною росії.

Як повідомляв "Телеграф", Україна ввела санкції проти дочок пригожина та засновника пвк "вагнер".