Найчастіше вдавалося залучити перших осіб до суду за військові злочини.

Після знаменитого штурму Капітолію стало остаточно зрозумілим, що екс-президент США, мільйонер, плейбой, кінозірка тощо Дональд Трамп остаточно увійшов в історію. Далі залишається лише крокувати від однієї історичної місії до іншої. І ось нагорода знову знайшла героя: Трамп став першим американським екс-президентом зі статусом заарештованого.

Він перебував під арештом близько двох годин на час пред’явлення йому звинувачень у суді загалом за 34 пунктами. Серед іншого, 45-го президента звинувачують у нецільовому витрачанні коштів на виборчу кампанію, підробку фінансових документів і, не будь він Дональдом Трампом, виплату грошей порноакторці в обмін на мовчання перед президентськими виборами у 2016 році.

"Телеграф" з’ясовував, хто ще з колег Трампа опинявся під судом, і виявилось, що чимало.

Страта у прямому ефірі

У повчальному рейтингу покараних лідирують екс-президенти, звинувачені у військових злочинах та геноциді. Найвідоміші серед них – Слободан Мілошевич та Саддам Хусейн.

Президент Соціалістичної Республіки Сербія в рамках Югославії, а потім Сербії у 1989—1997 роках, Мілошевич увійшов до історії двічі. Спершу як один із підписантів Дейтонських угод 1995 року, які поклали край кривавій війні в Боснії. Але вже за кілька років із миротворця він перетворився на військового злочинця, коли ввів війська та спецназ у бунтівне Косово. 1999 року Мілошевич став перед Гаазьким трибуналом, але не дожив до вироку, померши від серцевого нападу в тюремній камері.

Слободан Мілошевич передає привіт путіну з тюремної камери у Гаазі

До речі, 3 квітня у Гаазі розпочався процес у справі колишнього президента Косова Хашима Тачі, якого також звинувачують у військових злочинах. На відміну від інших польових командирів балканських воєн, на совісті яких масові вбивства, тортури, викрадення й так далі, Тачі ставиться в провину ще й торгівля донорськими органами. До речі, цей бізнес налагодив Саддам Хусейн під час свого перебування диктатором Іраку.

У злочинах Саддама написано чимало, не будемо їх тут переказувати. Але зазначимо, що Саддам став єдиним екс-президентом, чия страта була знята на відео. Нашвидкуруч звинувачених у геноциді власного народу та руйнуванні національної економіки Ніколає Чаушеску (президента Соціалістичної республіки Румунія в 1974-1989 роках) та його дружину Олену розстріляли так швидко, що знімальна група просто не встигла зафільмувати цей процес задля науки нащадкам. А в 2006 році, коли був повішений Хусейн, доступ до інтернету став по-справжньому масовим, тому страту іракського диктатора бачив без перебільшення весь світ.

Але для Іраку це звична справа: у лютому 1963-го прем’єр-міністра у 1958—1963 роках Абделя Керіма Касема разом із усім кабінетом міністрів розстріляли безпосередньо у прямому ефірі.

Іноді військових злочинців виправдовують

Інший глава держави, звинувачений у злочинах проти людства, колишній лідер Кот-д’Івуару Лоран Гбагбо став першою великою шишкою, що постала перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі з моменту його створення у 2002 році.

Як сподівається "Телеграф", другим буде президент російської федерації володимир путін. І, на відміну від свого колеги з Кот-д’Івуару (а республіка є найбільшим торговим партнером кремля), йому не вдасться відвернутися.

Лоран Гбагбо – один із небагатьох диктаторів, який уникнув відповідальності в суді

Гбагбо звинувачувався в загибелі понад 1 тис людей внаслідок збройного конфлікту в республіці, який вибухнув наприкінці 2010 року після політичної кризи в Кот-д’Івуарі. Цікаво, що в цьому конфлікті українські миротворці підтримували супротивника Гбагбо, лідера республіканців Алассана Уаттара, який нарешті і очолив Кот-д’Івуар. А щодо Лорана Гбагбо, то він був виправданий у січні 2019 року через недостатність доказів і зараз тихо-мирно доживає свої дні в Бельгії. Його дружині не так пощастило – екс-першу леді Кот-д’Івуару засудили до 20 років ув’язнення.

Також не пощастило екс-президентам Ліберії Чарльзу Тейлору та Республіки Перу Альберто Фухіморі, які отримали 50 та 25 років відповідно. Звинувачення ті самі – військові злочини. Найбільше крові на руках Чарльза Тейлора. За 11 років громадянської війни в Сьєрра-Леоне (1991-2002) він озброював та підтримував бойовиків, які прагнули взяти під контроль алмазні родовища в цій країні. Як наслідок, загинули близько 120 тис людей.

Суд – не завада новому президентському терміну

Дональд Трамп опинився в теплій компанії – крім нього, лише двох екс-президентів звинувачували в економічних злочинах. Це 22-й президент Франції Жак Ширак (1995-2007) та 35-й президент Бразилії (2003—2011) Луїс Інасіу "Лула" та Сілва.

Шираку пригадали його оборудки на посаді мера Парижа в 1992-1995 роках відразу ж, як він залишив Єлисейський палац і більше не був захищений президентським імунітетом. На першому засіданні суду, яке відбулося у 2009 році, Ширака звинуватили у тому, що він створив у штаті паризької мерії десятки фіктивних робочих місць. Муніципальні кошти, що виділялися на зарплати цим "мертвим душам", попадали просто у фонди шираківського "Союзу на підтримку республіки".

В результаті з бюджету французької столиці вдалося вивести 1,4 млн євро, які осіли в кишенях членів партії. За таку аферу передбачався термін ув'язнення до 10 років, але похилого віку політик (Шираку виповнилося 79) розіграв карту Альцгеймера та отримав два роки умовно.

Луїс "Лула" да Сілва, якого називають "Бразильським Трампом", двічі обіймав посаду президента республіки в 2003—2011 роках, і, як з’ясувало слідство, на високій посаді нічим себе не обмежував. Майже відразу ж було організовано корупційну схему навколо нафтової компанії Petrobras, якій платили відкати всі великі будівельні компанії країни. Крім того, великий бізнес щедро спонсорував Партію трудящих, яку заснував Сілва ще 1980 року. На думку прокурорів, глава держави, його син та ще десятка півтора наближених заробили такою непосильною працею 7,3 млн євро.

"Лула" да Сілва отримав дев’ять років, відсидів 580 днів та вийшов на волю у листопаді 2019 року. Через півтора роки Федеральний верховний суд Бразилії зняв з нього всі звинувачення, а у жовтні 2022 року Луїс Інасіу "Лула" да Сілва здобув перемогу на президентських виборах і втретє став президентом Бразилії.

Отже, цілком можливо, що звинувачення Дональду Трампу – це початок нового шоу. А в шоу-бізнесі екс-президент США дещо розуміє.

Раніше "Телеграф" писав про те, навіщо диктатору Білорусі олександру лукашенку ядерна зброя.