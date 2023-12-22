П'ять мільйонів барелів російської нафти застрягли біля берегів Індії: в чому причина

Індійці, скоріше за все, побоюються американських санкцій

Російські танкери, на борту яких сумарно перебуває майже п'ять мільйонів російської нафти сорту "Сокіл", не можуть вивантажити її в Індії. Судна стоять за милю від пункту призначення, в одному з випадків простій становить понад місяць.

Про це повідомило видання Bloomberg. Відзначається, що російська нафта на борту танкерів призначалася для індійських нафтопереробних заводів.

Причина, через яку суднам не дають розвантажуватися, поки що незрозуміла. Один з варіантів – це санкції, впроваджені США щодо танкерів, які займаються перевезенням російської нафти, проданої з порушенням цінового обмеження, що встановили країни G7.

Міністерство фінансів США за кілька місяців запровадило санкції щодо як мінімум восьми великих танкерних суден, власників яких викрили на перевезенні "нелегальної" російської нафти. Шість танкерів з восьми – власність російського "Совкомфлоту".

Раніше "Телеграф" писав, що російські доходи від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді 2023 року знизилися на 17% порівняно з попереднім місяцем до 15,2 млрд доларів США. Це – найнижчий рівень з липня 2023 року. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Країни G7 разом із ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту у грудні минулого року. У лютому додалися обмеження і на нафтопродукти. Схему вигадали у Вашингтоні, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною.

Але у Росії вигадали механізм обходу санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. У зв’язку із цим доходи кремля від продажу сировини зросли.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа" "Підсанкційні товари: скільки росіяни заробляють на постачанні в Європу нафти та газу".