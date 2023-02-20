Топ-4 тренди цієї весни: у цьому одязі на вас точно звернуть увагу (фото)

Одна з гарячих тенденцій завдячує популярності серіалу "Венздей"

Весна ось-ось вступить у свій час, тому вже сміливо можна починати формувати гардероб до майбутнього сезону. Деякі тренди повертаються до нас, наприклад той самий неон, але є й абсолютно свіжі дизайнерські ідеї.

Детальніше про найгарячіші тренди весни 2023 року розповідає стилістка Анна Івашова у своєму блозі в Інстаграм. Модна експертка рекомендує звернути увагу щонайменше на чотири тенденції, які цілком реально вписати у повсякденні образи.

Який одяг у моді навесні-2023

Тренд №1. Прозорі тканини

Як зазначає стилістка, цю тенденцію можна зумовити фразою "секс завжди продає". Тренд на прозорість з’являвся на подіумах ще минулих сезонів. А тепер він лише набрав популярності.

Пікантний тренд

Тренд №2. Неон

Так звані кислотні відтінки у якийсь момент пішли з поля зору модниць. Неон навіть рахувався у списку "антитрендів". Однак знову став лідером у списку весняних тенденцій.

Неон знову в моді

Тренд №3. Готика

За словами стилістки, після перегляду серіалу "Венздей" багато хто почав наслідувати головну героїню, звідси і зросла любов до готичної естетики. Дуже контрастно, зазначає Анна, готика виглядає з неоном.

Готичні образи

Тренд №4. Золото

І хоча новорічні свята давно позаду, блиск та металік залишаються актуальними. Супертренд – золото, яке точно не дозволить вам залишатися поза увагою.

Не бійтеся яскравості

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на аксесуари у 2023 році. А ще ми писали, що пропонують дизайнери цього сезону представникам сильної статі.