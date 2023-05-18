Вчені винайшли неймовірний метод захисту від комарів та інших комах

Вчені мають намір запатентувати цей засіб від укусів комарів

Дослідники вже з’ясували, чому комарі кусають одних людей частіше за інших. Однак ця інформація не допомагає рятуватися від укусів набридливих комах. Тому вчені вигадали дуже легку тканину, яку комари не зможуть навіть прокусити.

Подробицями поділилися на порталі Biorxiv. Тепер, щоб захиститися від укусів комарів, не потрібно обприскуватися з ніг до голови репелентами та одягатися у щільний, багатошаровий одяг.

Професор Обернського університету Джон Бекман придумав цей диво-засіб після того, як сам став жертвою цих маленьких кровососів під час чергової вилазки на природу. Результати його роботи повністю не опубліковані, але частина вже у відкритому доступі. Отже, ідея його винаходу полягає у тканині, яку комарі не зможуть прокусити. З неї можна буде робити легкий, але стійкий до комах одяг.

Вчений провів експеримент, у якому погодився взяти участь його колега. Він одягав на руку рукави з різної тканини і засунув її в ємність із комарами на деякий час. Після цього дослідники підрахували кількість укусів на тілі. Будь-який матеріал, з якого сьогодні роблять речі, легко прокушувався комарами, залишаючи на тілі укуси, які неприємно сверблять.

Трохи кращі показники у трикотажних полотен, утворених не переплетенням ниток, а взаємопов’язаними петлями. Таку тканину виготовляють машини, які можуть в’язати запрогармовані візерунки. Це наштовхнуло вчених на думку проекспериментувати з варіантами плетіння, щоб підвищити захист одягу від комарів.

Згідно з цим експериментом, найкраще себе проявило полотно типу "інтерлок", що складається з двох шарів петель. А якщо зробити нитки товстішими, а розмір петель навпаки зменшити, то захист лише посилиться. На додаток до цього добре себе показали нитки з поліестеру і спандексу (поліуретану). Такі тканини перешкоджали укусам комарів Aedes aegypti та Psorophora howardii, але при цьому залишалися легкими та тонкими.

Обернський університет готується запатентувати оптимальні для захисту від укусів варіанти тканин, щоб продавати ліцензії на їх випуск виробникам одягу.

"Якщо я зможу купити футболку, таку ж комфортну та дешеву, як звичайна, але при цьому непроникну для комарів, то я, звичайно, куплю її", — сказав Джон Бекман.

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