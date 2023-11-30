Стародавні люди були небінарними? Плита, знайдена в Іспанії, спантеличила вчених

Археологи знайшли стелу, якій вже 3000 років

Незвичайна знахідка на півдні Іспанії може перевернути уявлення сучасних людей про ґендерні ролі у давнину. Археологи проводили розкопки в похоронному комплексі Лас-Капелланіас і поруч із людськими кремованими залишками виявили стелу.

На плиті зображено чоловіка з двома мечами, а на ньому "жіночі" аксесуари ― намисто та головний убір. Про це повідомляє видання Smithsonian magazine.

Знахідку прокоментувала археолог із Даремського університету в Англії Марта Діас-Гуардаміно. Вона стверджує, що ця стелла є доказом помилкових припущень щодо життя іберів. Це народи з Північної Африки, які у III тисячолітті до н. е. з’явилися на Півдні та Сході Іспанії.

"Ці дослідження знаменують собою "до" і "після" у науковій інтерпретації цих прекрасних доісторичних скульптур, оскільки вони пропонують цінну емпіричну інформацію, що сприяє розумінню ключових аспектів соціальної організації співтовариств, які населяли південний захід [Піренейського півострова] під час II та I тисячоліття до н.е.", — сказала Марта Діас-Гуардаміно.

Що ще виявили під час розкопок

Археологи розпочали свою роботу на цьому місці ще у 2018 році. Тоді співробітники дорожньої служби випадково виявили стелу із зображенням жінки (як вважалось спочатку) та декоративних предметів – дзеркала, пояса, гребеня, брошки та головного убору.

Некрополь, де раніше і знаходився знайдений монумент, вдалося знайти лише 2022 року. На другій виявленій стелі був зображений воїн із щитом, списом та мечем.

Але саме третій монумент змусив вчених поставити під сумнів ґендерні ролі іберів і замислитися про їхню небінарність. Людина поєднувала у собі як чоловічі (геніталії, два мечі), і жіночі (головний убір, намисто) риси.

Археологічні розкопки в Іспанії

Важливим є і розміщення похоронного комплексу. Лас-Капелланіас знаходиться там, де раніше проходили межі річкових басейнів. На думку вчених, плити могли бути територіальними маркерами. Це змушує переглянути погляд археологів більш ранні знахідки.

Команда вчених, які працюють на території похоронного комплексу, зробила висновок про те, що всі попередні інтерпретації стел були швидше пов’язані з сучасними бінарними концепціями, ніж з тим, як справді жили люди в давні часи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про знахідку унікальної прикраси, якій понад 2800 років.