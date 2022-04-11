Після Бучі та Бородянки: ЄС направляє в Україну місію для збору доказів військових злочинів

Жозеп Боррель заявив про намір розслідувати звірства росіян в Україні

Глави Міністерства закордонних справ Європейського Союзу прийняли рішення щодо відправки до України місіїю задля збору доказів військових злочинів та надати фінансову допомогу для цієї роботи.

Вказану інформацію у понеділок, 11 квітня, оприлюднив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

Як повідомлялося раніше, 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ, після цього світові показали наслідки перебування там російських військ та численні тіла вбитих мирних громадян.

У росії ж одразу після цього почали заявляти про те, що тіла вбитих це нібито "постановка" України. Проте журналісти змогли знайти вагомі докази того, що вбивства трапилися, коли там перебували російські військові.

Після того як світ жахнувся від звірств російських солдатів у Бучі, стало відомо про жахливу ситуацію у звільненій території Бородянки.