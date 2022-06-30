ЄС прогнувся під росію? Польща зробила заяву щодо Калінінграда

Європа і росія спробують домовитися

У четвер, 30 червня, на 127-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що ЄС і росія згодні з тим, що їм потрібен план щодо руху товарів для Калінінграда.

Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє reuters.

Моравецкий повідомив, що ЄС і рф будуть домовлятися щодо поставок товарів до Калінінграда, який, за його словами, є дуже маленьким шматочком росії.

"Обидві сторони дійшли висновку, що варто погодити план, який не порушуватиме де факто виконання санкцій, тому що, чесно кажучи, Калінінградська область — це дуже маленька частина росії", — заявив Моравецький.

Нагадаємо, з 17 червня Калінінград був відрізаний від частини вантажних перевезень з материкової частини росії через санкції ЄС. У рф один з генералів заявив, що Лондон стане першим містом, яке бомбардуватиме росія, якщо ситуація в Калінінграді призведе до війни. Крім того, росіяни відкрито пригрозили війною Литві. До речі, президент Литви заявляв, що не піде на поступки рф у питанні санкцій.