Не втягуйте в це Росію: у Путіна відповіли Зеленському на заклик до переговорів щодо Донбасу
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У Кремлі назвали свою умову щодо миру на Донбасі та учасників переговорів
У Кремлі відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що заради миру на Донбасі потрібно вести прямі переговори з РФ. На жаль, Росія вкотре відхрестилася про те, що їхні солдати беруть участь у війні на сході України та заявила про "спроби представити їх стороною конфлікту".
За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ, зупинити протистояння на Донбасі "можуть лише переговори українців із українцями".
В черговий раз у Кремлі заявили, мовляв, в Україні триває громадянська війна, а Росія нібито віддана нормандському формату та Мінським домовленостям.
"Не втягуйте в це Росію", — резюмували у Володимира Путіна.
Таким чином, у зв’язку з риторикою про уявну громадянську війну анонсовані Зеленським переговори з РФ можуть залишитися лише словами.
Нагадаємо, що президент 1 грудня у Раді заявив, що нам потрібні переговори з РФ, щоб повернути Донбас, і запропонував боротися за наші землі всіма силами та способами.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий бути посередником між Києвом і Москвою, яка ніяк не може вийти на переговорний процес щодо врегулювання конфлікту. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Близького Сходу Микола Замікула проаналізував цю ініціативу спеціально для «Телеграфа».
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