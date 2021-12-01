Не втягуйте в це Росію: у Путіна відповіли Зеленському на заклик до переговорів щодо Донбасу

У Кремлі назвали свою умову щодо миру на Донбасі та учасників переговорів

У Кремлі відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що заради миру на Донбасі потрібно вести прямі переговори з РФ. На жаль, Росія вкотре відхрестилася про те, що їхні солдати беруть участь у війні на сході України та заявила про "спроби представити їх стороною конфлікту".

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ, зупинити протистояння на Донбасі "можуть лише переговори українців із українцями".

В черговий раз у Кремлі заявили, мовляв, в Україні триває громадянська війна, а Росія нібито віддана нормандському формату та Мінським домовленостям.

"Не втягуйте в це Росію", — резюмували у Володимира Путіна.

Таким чином, у зв’язку з риторикою про уявну громадянську війну анонсовані Зеленським переговори з РФ можуть залишитися лише словами.

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Нагадаємо, що президент 1 грудня у Раді заявив, що нам потрібні переговори з РФ, щоб повернути Донбас, і запропонував боротися за наші землі всіма силами та способами.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий бути посередником між Києвом і Москвою, яка ніяк не може вийти на переговорний процес щодо врегулювання конфлікту. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Близького Сходу Микола Замікула проаналізував цю ініціативу спеціально для «Телеграфа».