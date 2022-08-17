Провал став очевидним? Російська влада замінила важливого воєначальника

Попередника Соколова усунули після вибухів у Новофедорівці

Невдачі росіян на південному напрямку — вибухи у Криму та знищення важливих для армії країни-агресора об'єктів Херсонщині — стали помітними для верхівки кремля, тому там серйозно задумалися про зміну командувача чорноморського флоту. Спочатку це були тільки чутки, а тепер з'явилося й підтвердження.

Як повідомило у середу, 17 серпня, пропагандистське видання "РИА Новости Крым", нового командувача чорноморського флоту росії вже призначили й ним став віцеадмірал Віктор Соколов.

"Наказ був головкому про його призначення. Членам військової ради пройшло подання. Публічного заходу не було, і, напевно, його і не буде у зв'язку із запровадженим у місті жовтим рівнем терористичної небезпеки", — повідомило каналу джерело у російському флоті.

Зазначається, що наразі Соколов приймає справи, а невдовзі має повною мірою зайняти свою посаду.

Нагадаємо, що попереднього командувача російським флотом адмірала Ігоря Осіпова звільнили після вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці, де було знищено близько десятка авіатехніки російської армії. Примітно, що на цьому біди росіян не завершилися і "бавовна" сталася ще й на складі боєприпасів під Джанкоєм, однак окупаційна влада черговий раз дуже смішно за це виправдалася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на тлі тотальних втрат в Україні росгвардія провела кадрові перестановки й усунула першого заступника командира Північнокавказького округу, а йому на зміну поставили співробітника російської ФСБ. Так, замість генерал-лейтенанта Сергія Власенка поставили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова, який до цього був начальником головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт ФСБ.