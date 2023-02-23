Радники путіна: хто допомагає диктатору приймати рішення і чому він відмовився від ядерного удару

Президент вважає себе "збирачем російських земель" і радіє з того, що проблеми в армії розкрилися зараз, а не коли на росію напало НАТО

У росії вже обдумали застосування ядерної зброї та підрахували, що користі буде набагато менше, ніж шкоди. Більше того, путін бачить не боєздатність своєї армії, але війну через це не готовий зупиняти.

Про це пише Financial Times (FT) із посиланням на джерела, близькі до кремля. Два джерела повідомили, що президент росії уявив себе "збирачем російських земель", як Петро Перший.

Путін не має причин натискати на "червону кнопку" і запускати по Україні ядерну зброю. Після падіння ядерної бомби території будуть опромінені і туди не можна буде зайти, а отже, присвоїти ці землі собі. У якості альтернативи путін вирішив призупинити участь росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

"Припинення було конкретним кроком у бік ескалації, який путін зробив з початку війни. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що "вся архітектура контролю над озброєннями демонтована". Але цього разу путін не став погрожувати реальним застосуванням ядерної зброї, що аналітики інтерпретували як ознаку того, що він почав усвідомлювати обмеження, які є у росії", — сказав один із неназваних чиновників Financial Times.

Про те, що росія вторгнеться в Україну, першим серед цивільних осіб дізнався міністр закордонних справ сергій лавров. Сталося це в ніч проти 24 лютого за кілька годин до вторгнення. Увечері того ж дня російський президент провів зустріч із бізнесменами, на якій у лаврова запитали, як путін зміг спланувати вторгнення в Україну в такому вузькому колі. На що глава російського МЗС відповів, що у путіна є три радники: Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика.

У планах кремля після захоплення Києва було поставити на чолі країни віктора медведчука. Кум путіна був одним із тих, хто разом із ФСБ запевняв главу кремля в тому, що українці чекають на російських солдатів і зустрінуть їх із радістю. Легітимізувати медведчука мав колишній президент України віктор янукович, який втік до росії у 2014 році. Але після того, як план провалився і розкрилися проблеми в армії рф, путін не захотів зупинятися.

"Він каже своєму ближньому колу: "Виявляється, ми були зовсім не готові. В армії бардак. У промисловості бардак. Але добре, що ми дізналися про це зараз, а не тоді, коли до нас вторгнеться НАТО", - сказав один із джерел.

До речі, оточення путіна після початку війни скоротилося ще сильніше і багато хто з тих, хто туди входить, бояться говорити диктатору правду. Зокрема, через це він розраховував на швидку перемогу в Україні. Крім того, путін робить ставку на те, що Захід втомиться допомагати Україні швидше, ніж росія воювати.

"Він думає, що в нього є час (йому 70 років) і ресурси — нафтові та газові доходи. І [він вважає, що] за це його пам’ятатимуть: за те, що він збирав російські землі, як Петро Великий", - сказав колишній американський урядовець.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з’явилася ще одна ознака того, що владимир путін хворий на рак. Деяка інформація із сайту держзакупівель Центральної клінічної лікарні росії стала секретною