Б’ють своїх же: окупант поскаржився матері, що дрон "Ланцет" врізався в Урал і покалічив солдатів
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Мати окупанта не могла повірити, щоб російський безпілотник міг покалічити своїх солдатів
У російських окупантів не перестають траплятися конфузи на фронті. Спочатку вони беруть у полон один одного, а потім своїми ж дронами атакують техніку і калічать побратимів.
Однією із таких історій поділилися в Telegram-каналі Bochkala_WAR. На аудіозаписі російський солдат скаржиться, що їхній дрон "Ланцет" влучив у автомобіль зі своїми солдатами.
Так, мати зателефонувала синові на фронт і поцікавилася, як у нього справи, бо давно не виходив на зв’язок. Окупант не став довго тягти і розповів усе, як на духу. За його словами, хтось із російських солдатів запустив "з рогатки" (спеціальна установка для запуску БПЛА — Ред) дрон "Ланцет". Все б нічого, але він врізався в найближче авто, в якому були їхні побратими. Примітно, що вся розмова з мамою в окупанта складається з добірного матюка, який переважає культурну мову.
"Ланцет цей безглуздий влучив в мій Урал. Я грузився, а вони стали за мною і запустили з рогатки дрон. Він мені влучив у борт, пацанів побив. Тепер я винен", — розповів окупант.
Мати була здивована, почувши, що російський безпілотник покалічив російських солдатів. Вона заявила, що такого не може бути, адже в окупантів "хороші безпілотники". Жінка припустила, що він був зламаний, на що син матом відповів, що "маячня це собача, а не безпілотник". Також мати поцікавилася чому винним виявився її син, а не ті, хто запустив БПЛА, на що чоловік їй відповів "я не знаю, командир сказав".
Коментатори висміяли цю абсурдну ситуацію:
- Припаркувався у недозволеному місці.
- Чому вони при мамах так матюкаються страшно? Кожна нормальна людина знає, що при мамці нічого не можна. Ще один доказ того, що москалі не люди. Факти свідчать про себе.
- Розстріляли його і тих, хто з рогатки пуляв та командира теж. Так скрєпно, діди з НКВС тільки так і робили.
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Для довідки
БПЛА "Ланцет" — це безпілотний боєприпас, що барражує, який вперше був представлений у 2019 році. Він призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу противника. Його запас ходу становить 30-40 хвилин, а злітна вага від 5 до 12 кг. Літати він може відстань від 40 до 70 км.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Брянській області росіяни збили свій літак та кілька вертольотів. Пізніше з’ясувалося, щоб було збито два вертольоти Мі-8, літаки Су-34 та Су-35 на загальну суму приблизно 90 млн доларів.