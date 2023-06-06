Б’ють своїх же: окупант поскаржився матері, що дрон "Ланцет" врізався в Урал і покалічив солдатів

Мати окупанта не могла повірити, щоб російський безпілотник міг покалічити своїх солдатів

У російських окупантів не перестають траплятися конфузи на фронті. Спочатку вони беруть у полон один одного, а потім своїми ж дронами атакують техніку і калічать побратимів.

Однією із таких історій поділилися в Telegram-каналі Bochkala_WAR. На аудіозаписі російський солдат скаржиться, що їхній дрон "Ланцет" влучив у автомобіль зі своїми солдатами.

Так, мати зателефонувала синові на фронт і поцікавилася, як у нього справи, бо давно не виходив на зв’язок. Окупант не став довго тягти і розповів усе, як на духу. За його словами, хтось із російських солдатів запустив "з рогатки" (спеціальна установка для запуску БПЛА — Ред) дрон "Ланцет". Все б нічого, але він врізався в найближче авто, в якому були їхні побратими. Примітно, що вся розмова з мамою в окупанта складається з добірного матюка, який переважає культурну мову.

"Ланцет цей безглуздий влучив в мій Урал. Я грузився, а вони стали за мною і запустили з рогатки дрон. Він мені влучив у борт, пацанів побив. Тепер я винен", — розповів окупант.

Мати була здивована, почувши, що російський безпілотник покалічив російських солдатів. Вона заявила, що такого не може бути, адже в окупантів "хороші безпілотники". Жінка припустила, що він був зламаний, на що син матом відповів, що "маячня це собача, а не безпілотник". Також мати поцікавилася чому винним виявився її син, а не ті, хто запустив БПЛА, на що чоловік їй відповів "я не знаю, командир сказав".

Коментатори висміяли цю абсурдну ситуацію:

Припаркувався у недозволеному місці.

Чому вони при мамах так матюкаються страшно? Кожна нормальна людина знає, що при мамці нічого не можна. Ще один доказ того, що москалі не люди. Факти свідчать про себе.

Розстріляли його і тих, хто з рогатки пуляв та командира теж. Так скрєпно, діди з НКВС тільки так і робили.

Обережно! На відео є ненормативна лексика. Строго 18+

Для довідки

БПЛА "Ланцет" — це безпілотний боєприпас, що барражує, який вперше був представлений у 2019 році. Він призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу противника. Його запас ходу становить 30-40 хвилин, а злітна вага від 5 до 12 кг. Літати він може відстань від 40 до 70 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Брянській області росіяни збили свій літак та кілька вертольотів. Пізніше з’ясувалося, щоб було збито два вертольоти Мі-8, літаки Су-34 та Су-35 на загальну суму приблизно 90 млн доларів.