Ледь не прилетіла у коляску з дитиною: у росії військовий катер запустив у людей сигнальну ракету (відео)

Деякі росіяни занервували, а хтось сприйняв подію як так і треба

Біля міста Владивосток російський ракетний катер запустив піротехнічну ракетницю прямо у бік людей, які перебували на хвилерізі. Дивом обійшлося без постраждалих — вона мало не потрапила до коляски з дитиною.

Відео дивного моменту опублікував український блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Сигнальна ракета приземлилася прямо на хвилерізі, поряд із коляскою. Росіяни спочатку навіть зраділи "шоу": "О ракету запустили!", але коли вона прилетіла практично їм на голови, батьки з коляскою заметушилися, деякі теж занервували. А дехто досить байдуже відреагував на подію — один із чоловіків просто переступив її і пішов далі.

Одна з жінок почала було обурюватися: "А якби там люди стояли? А що вони роблять?"

"Тренуються", — відповів їй чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", у Москві в торговому центрі "Времена года" стався прорив труби з окропом. Чотири людини загинули та десятки отримали травми.

А тим часом президент рф володимир путін підписав закон про підвищення на 5 років граничного віку перебування в запасі низки громадян, які мають військові звання. Тепер окупанти зможуть мобілізувати та відправляти у бій проти України своїх літніх чоловіків.