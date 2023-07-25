Чуть не прилетела в коляску с ребенком: в россии военный катер запустил в людей сигнальную ракету (видео)

Некоторые россияне занервничали, а кто-то воспринял происшествие как так и надо

Около города Владивосток российский ракетный катер запустил пиротехническую ракетницу прямо в сторону людей, находившихся на волнорезе. Чудом обошлось без пострадавших — она чуть не попала в коляску с ребенком.

Видео странного момента опубликовал украинский блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Сигнальная ракета приземлилась прямо на волнорезе, рядом с коляской. Россияне сначала даже обрадовались "шоу": "О, ракету запустили!", но когда она прилетела практически им на головы, родители с коляской засуетились, некоторые тоже занервничали. А некоторые довольно равнодушно отреагировали на происшествие — один из мужчин просто переступил ее и пошел дальше.

Одна из женщин начала было возмущаться: "А если б там люди стояли? А че они делают?".

"Тренируются", — ответил ей мужчина.

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