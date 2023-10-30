У росії зробили подарунок екснардепу-втікачу Мураєву

Екснардеп, за даними ЗМІ, мешкає в Австрії

Колишнього українського народного депутата Євгена Мураєва виключили з російського списку санкцій, до якого він потрапив ще в 2018 році.

Як повідомляють російські ЗМІ, відповідну постанову було підписано російським прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним і оприлюднено 30 жовтня на порталі правової інформації.

Зазначимо, що до списку санкцій Мураєв потрапив у 26 грудня 2018 року разом з низкою інших депутатів Верховної Ради, підприємців та юридичних осіб. Ці санкції були "відповіддю" росіян на запровадження Україною обмежувальних заходів проти низки російських громадян.

Варто зазначити, що перед початком вторгнення, коли в ЗМІ потрапила інформація про плани кремля, Мураєва називали потенційним кандидатом на посаду маріонеткового "президента" України, якби окупанти досягли успіху.

Після початку вторгнення Мураєв втік за кордон і за даними ЗМІ проживає в австрійському Відні, а його партія "Наші" потрапила в Україну під заборону разом з іншими проросійськими політичними організаціями.

25 липня 2023 року СБУ оголосила про підозру у підривній діяльності. Таким чином, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.